恐怖颱風夜 澎湖強風、雷雨國家警報連發

澎湖七美出現十級強風外，24小時累積雨量突破200毫米。（七美報報提供）

2025/07/06 21:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲直撲澎湖而來，今（6）日晚間6時籠罩澎湖，氣象署連發強風、雷雨國家級警報，讓澎湖人度過恐怖颱風夜，東吉島不僅出現最大15級陣風，晚間9時還傳出全島大停電，由於東吉為台電未接管離島，自行以柴油發電機發電，最快要等明（7）日下午海路恢復以後，才能派員登島修復。

丹娜絲挾帶強風及豪大雨向澎湖群島直撲而來，晚間9時21分的24小時累積雨量，七美氣象站（七美鄉）208毫米、望安氣象站（望安鄉）114毫米；東吉島達平均風速11級、陣風15級，七美平均風速達10級、陣風13級。

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航空公司預定7月7日下午1時以後陸續恢復飛航，澎湖航空站表示，7日澎湖往台灣各航線合計有46航班（澎湖往台北18班次、澎湖往台中12班次、澎湖往嘉義1班次、澎湖往台南2班次、澎湖往高雄13班次）、其中8航班為民航局協調航空公司所增加運能，提供4427座位數，疏運旅客。

經查目前各航線皆訂位客滿，澎湖航空站說，將持續觀察當日疏運情形，倘若有大量候補旅客，將適時陳報民航局協調航空公司增加運能。澎湖航空站也提醒搭機旅客，雖颱風逐漸遠離，但仍伴有風雨，請旅客注意行車安全。

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