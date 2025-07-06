丹娜絲颱風帶動菜價 台北批發價今漲逾1成

丹娜絲颱風持續逼近，菜價聞聲起漲，台北批發市場6日蔬菜交易量比昨天上漲6.8%。（記者塗建榮攝）

2025/07/06 10:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕丹娜絲颱風持續逼近，菜價聞聲起漲，台北批發市場今（6日）蔬菜交易量比昨天上漲6.8%，雖然交易量增加，平均交易價格每公斤為37.2元，比昨天的32.7元上漲13.7%，農糧署表示，目前蔬菜產地並未有災情，菜價略揚是受預期心理加上週一休市影響，目前蔬菜供應充裕。

隨颱風腳步逼近，許多煮夫煮婦趁上班前的最後一個假日趕快上菜市場採買，就怕下週菜價因颱風影響大漲，台北批發市場今蔬菜平均交易量約1353公噸，比昨天1267公噸增近7%供應量。

請繼續往下閱讀...

台北批發市場蔬菜平均交易價每公斤37.2元，比上週同期（6/29）的28.2元大漲32.1%，比昨天的32.7元上漲逾1成，夏天盛產的絲瓜每公斤平均批發交易價25.4元，比昨天22元上漲15.3%，空心菜今每公斤平均批發交易價46.9元，比昨天40.4元上漲16.1%。

農糧署蔬菜組組長傅立忠表示，氣象署預測的丹娜絲颱風路徑可能會通過我國蔬菜主要產區，如小葉菜主要產區的雲林，還有瓜果類主要蔬菜產區的屏東、高雄等，受預期心理加上週一休市，承銷人進場加碼採買，隨需求強帶動價格。

傅立忠進一步指出，若菜價持續上揚，就會滾動釋出倉儲蔬菜，今年春天的氣溫適合蔬菜生長，當時就請農民團體儲備高麗菜、大白菜、洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔等，強調全國蔬菜倉儲數量非常充足，全台產區目前並未有任何災損，供應數量很充裕，請民眾放心採買。

受丹娜絲颱風即將入侵預期心理影響，加上週一休市，台北批發市場今菜價比昨天上漲超過1成。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法