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    陸上警報範圍擴大！丹娜絲對彰化以南、澎湖構成威脅

    中央氣象署5日深夜11時30分發布，丹娜絲陸上警戒範圍擴大，對彰化以南及澎湖構成威脅。（氣象署提供）

    中央氣象署5日深夜11時30分發布，丹娜絲陸上警戒範圍擴大，對彰化以南及澎湖構成威脅。（氣象署提供）

    2025/07/06 00:05

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風丹娜絲威脅擴大！中央氣象署在5日深夜11時30分發布最新海上陸上颱風警報，丹娜絲颱風陸上警報範圍從嘉義以南縣市，擴大到彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖都應嚴加戒備。

    氣象署說明，根據最新資料顯示，丹娜絲颱風在過去3小時強度略增強、暴風圈略擴大，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對彰化以南及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強，且暴風圈有稍擴大的趨勢。

    丹娜絲颱風在5日深夜11時的中心位置在北緯20.9度，東經117.9度，即在鵝鑾鼻的西南西方約330公里處，以每小時11轉22公里速度，向北北東進行，近中心最大風速每秒25公尺，相當於10級風。

    氣象署也發布豪雨特報，受到丹娜絲颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，5日深夜到6日上午，台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

    氣象署即時預報科科長劉宇其指出，5日上半天到下週一（7日）上半天是影響台灣最劇烈的時候，在接近台灣的過程中，因環境適合發展，暴風半徑會持續增加，預計6日颱風中心到達澎湖附近時，會達到輕度颱風的上限。

    劉宇其表示，目前預報路徑仍是6日會沿著台灣海峽北上，6日深夜到下週一上午中心位置大約在台灣海峽北邊，其中心會很接近西部沿海，降雨和風勢會很明顯，西半部和澎湖降雨非常明顯，有大雨和豪雨等級的雨勢出現。

    氣象署預估丹娜絲颱風仍沿著台灣海峽北上。（氣象署提供）

    氣象署預估丹娜絲颱風仍沿著台灣海峽北上。（氣象署提供）

    丹娜絲颱風5日深夜11時的中心位置在北緯20.9度，東經117.9度，即在鵝鑾鼻的西南西方約330公里處。（氣象署提供）

    丹娜絲颱風5日深夜11時的中心位置在北緯20.9度，東經117.9度，即在鵝鑾鼻的西南西方約330公里處。（氣象署提供）

    丹娜絲颱風風力預測。（氣象署提供）

    丹娜絲颱風風力預測。（氣象署提供）

    丹娜絲颱風未來注意事項。（氣象署提供）

    丹娜絲颱風未來注意事項。（氣象署提供）

    7/6陸上強風特報。（氣象署提供）

    7/6陸上強風特報。（氣象署提供）

    5、6日定量降雨預報圖。（氣象署提供）

    5、6日定量降雨預報圖。（氣象署提供）

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