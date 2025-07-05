「哆啦A夢」伴隨日出華麗轉身！燦爛笑容迷倒萬餘「追夢人」

哆啦A夢伴隨朝陽升起華麗轉身，燦爛笑容迷倒追夢人。（記者黃明堂攝）

2025/07/05 08:09

〔記者黃明堂／台東報導〕2025台東熱氣球嘉年華今天清晨在鹿野高台舉辦開幕自由飛，18顆球五彩繽紛點綴綠色大草坪，今年焦點是首次亮相的「哆啦A夢」球，吸引逾萬人等待，從貼地球皮逐漸膨脹到完成立球，背對著觀眾，伴隨朝陽升起，緩緩華麗轉身面對大家，笑得十分燦爛，引來驚呼連連，愛心菜販陳樹菊也跑來當個「追夢人」。

今年熱氣球活動從7月5日起到8月21日，除了每週二為公休日，每天清晨及傍晚有展球、繫留體驗，並辦理8場熱氣球光雕音樂會，其中鹿野高台5場主場次，將搭配無人機進行聯合展演。哆啦A夢有大型主球，他的夥伴們包括大雄、靜香、胖虎與小夫也將透過無人機展演中現身，現場也有這群卡通人物的背板可供合照，活動期間更推出一系列哆啦A夢熱氣球官方商品。

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今天清晨開幕，在一片漆黑中，18顆球皮逐一貼在大草坪上，確定風勢許可後，逐一先吹大型風扇進行冷膨脹，接著起火熱膨脹，正式立球。綠色草地的前排角落出現一大塊藍皮，大家馬上發現就是哆啦A夢的背後，焦點都集中在他身上，看著他緩緩立起，背對著大家，慢慢轉過身，剛升起的朝陽巧妙地照耀在他開懷大笑的大嘴上，大家也跟著會心微笑，紛紛拍照、合影、打卡。

愛心菜販陳樹菊雖沒趕上哆啦A夢誕生的那個時刻，但一到會場，先看到哆啦A夢的背板，也開心的一起合影，再到球區前與球合影。

哆啦A夢與同樣來自日本的Hello Kitty同框。（記者黃明堂攝）

哆啦A夢的藍色球皮貼著綠色草地。（記者黃明堂攝）

陳樹菊開心與哆啦A夢背板合影。（記者黃明堂攝）

哆啦A夢立球之初背對群眾。（記者黃明堂攝）

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