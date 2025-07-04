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    台鐵「嗶嗶嗶嗶台灣號」彩繪列車出發 走遊台灣東北角到宜蘭

    台鐵將EMU700型電聯車彩繪成日本京濱急行電鐵列車紅色塗裝，復刻「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車4日起行駛宜蘭線。（記者翁聿煌攝）

    台鐵將EMU700型電聯車彩繪成日本京濱急行電鐵列車紅色塗裝，復刻「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車4日起行駛宜蘭線。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/04 13:54

    〔記者翁聿煌／新北報導〕交通部觀光署為宣傳台灣觀光，與日本京濱急行電鐵合作推出台灣觀光彩繪列車「嗶嗶嗶嗶台灣號」，去年6月至9月在日本運行期間成功宣傳台灣觀光形象，觀光署這次結合台鐵與日本京急電鐵締結友好10週年，將EMU700型電聯車彩繪成日本京濱急行電鐵列車紅色塗裝，復刻「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車，4日起行駛宜蘭線為期半年，提供國內外旅客最美的東北角旅遊交通工具。

    觀光署長陳玉秀與台鐵公司董事長鄭光遠4日共同宣布「嗶嗶嗶嗶台灣號」啟航，將運行於台鐵宜蘭線區間，邀請民眾搭乘旅遊瑞芳、貢寮福隆等東北角觀光彩繪列車獨特的「台灣」2字視覺設計、鮮明的色彩與創意宣傳手法，今年3月中旬榮獲第14屆東京屋外廣告競賽－車體廣告組公益社團法人東京屋外廣告協會「會長獎」，5月中旬再傳捷報，獲NY TDC紐約字體設計競賽獎，該競賽是全世界第一個以字體設計為主的設計競賽，亦是知名國際平面設計競賽之一，成功行銷台灣。

    陳玉秀表示，「嗶嗶嗶嗶台灣號」彩繪列車在日本運行期間受到乘客喜歡，並獲得國際獎項肯定，她感謝台鐵共同合作推動，促進台日觀光雙向交流，並讓台灣旅客也能親臨搭乘體驗；東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處為連續9年獲全球百大綠色旅遊目的地，民謠「丟丟銅仔」的舊草嶺隧道亦為鐵道、自行車熱門景點，主題彩繪列車將行經瑞芳、福隆、宜蘭等站點區域，期藉由鐵道旅行帶領民眾探訪東北角自然及人文風光，並期帶動區域產業觀光。

    台鐵將EMU700型電聯車彩繪成日本京濱急行電鐵列車紅色塗裝，復刻「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車4日起行駛宜蘭線。（記者翁聿煌攝）

    台鐵將EMU700型電聯車彩繪成日本京濱急行電鐵列車紅色塗裝，復刻「嗶嗶嗶嗶台灣號」主題彩繪列車4日起行駛宜蘭線。（記者翁聿煌攝）

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