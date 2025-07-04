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    宜蘭市東港、泰山、嵐峰、陽明路 評估路邊停車收費

    宜蘭市東港路（見圖）等路段，縣府將評估路邊停車收費。（記者游明金攝）

    宜蘭市東港路（見圖）等路段，縣府將評估路邊停車收費。（記者游明金攝）

    2025/07/04 11:14

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣路邊停車收費目前有20條路段、989席停車格；縣府近期將宜蘭市東港路、泰山路、嵐峰路與陽明路等4條道路，納入路邊停車收費評估，預計年底完成規劃；縣府表示，屆時，會與附近居民溝通，希望明年中將停車格劃設完成啟動收費，盼藉此提高停車周轉率，解決一位難求問題。

    宜蘭縣12鄉鎮市，目前僅宜蘭、羅東、頭城與礁溪有路邊停車收費機制，每小時收費30元，以半小時計費，前10分鐘免費，目前有20條收費路段，多處集中在人口密集的宜蘭市與羅東鎮。

    宜蘭市人口多，停車需求相當高，很多民眾反應，路邊停車長期被店家或固定人士占用，甚至成了路霸變成「私人停車位」，前往相關路段時，根本找不到地方停車，停車位一位難求，影響購物消費意願，有些違規駕駛人找不到地方停車竟然直接停在人行道上。

    縣府表示，路邊停車收費可以改善停車秩序，提高周轉率，避免公有道路長期被特定人占用，也可以促進購物消費意願，這對公部門、民眾與店家都有好處。

    縣府分析，東港路、嵐峰路長期被部分店家占用，民眾要停車沒地方停，影響購物方便性與意願；泰山路很多名店聚集，平日停車需求就很高，假日更是一位難求；陽明路臨宜蘭轉運站與陽明交通大學附設醫院，民眾有停車需求，須提高周轉率。

    縣府交通處表示，已委託顧問公司啟動東港路等處路段的路邊停車收費評估，要劃設幾席停車格？怎麼劃設？預計今年底完成規劃，完成規劃後會與附近居民溝通，希望能達成共識爭取多贏，而其中的東港路與泰山路隸屬台七省道，也需要與公路局協調，縣府希望在明年中完成收費停車格劃設。

    宜蘭市嵐峰路（見圖）等路段，縣府將評估路邊停車收費。（記者游明金攝）

    宜蘭市嵐峰路（見圖）等路段，縣府將評估路邊停車收費。（記者游明金攝）

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