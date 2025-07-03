生成式AI融入課堂 因材網提高國英數通過率

200多校、約400名教師今日參與教育部中小學數位教學成果交流會。（圖由教育部提供）

2025/07/03 15:21

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部正積極參考日本GIGA計畫與韓國AI數位教科書等國際經驗，推動多項教育AI策略，包括生成式AI融入課堂，教育部推動中小學數位學習方案專案辦公室執秘、台中教育大學校長郭伯臣今（3）日指出，透過個人化載具與數位工具應用，學生在自主學習與跨領域素養上皆有顯著提升，以教育部「因材網」為例，研究顯示學生累積使用超過4小時，在數學、國語文、英語文成長測驗通過率明顯提高，對學習落後學生尤具成效。

此外，平台也整合生成式AI學習夥伴「e度」，提供即時解惑、錯題分析與學習建議，並支援教師課程設計與差異化教學，教育部亦發布數位學習指引，推動AI教學工作坊與AIPACK（教師教學能力提升計畫）課程，強化教師AI教學能力，促進多元教學創新。

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郭伯臣也表示，我國數位教育具備快速部署、資源普及與親師協力等優勢，聯合國教科文組織「教師與學生AI能力框架」框架，去年已納入國中小AI教育政策，並發布「數位教學指引3.0」、「校長數位學習領導指引」及「家長數位學習知能指引」，納入「AI學習夥伴」與「AI風險注意事項」，引導教師在課堂上運用生成式AI技術。

教育部中小學數位學習精進方案，包括BYOD（自帶個人數位裝置）與THSD（帶平板回家）實施計畫，以及「智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」，今日舉辦成果交流會，全國近200所計畫學校、約400位教師齊聚一堂。教育部資科司科長鄧慧穎說明，數位學習強調培養學生的自主學習能力，導入個人化學習載具，教室內外都能持續學習，讓學習不打烊。

宜蘭縣蘇澳國小展示教師如何運用數位平台與生成式AI輔助學生自學，並結合在地文化課程，顯著提升學生整體表現。嘉義市崇文國小善用智慧互動大屏與個人載具，讓學生透過大小屏互動與「e度繪圖精靈」等工具，強化理解與創意表達。桃園市光啟高中則設計親子共作的線上學習任務，鼓勵家長陪伴孩子共學。

教育部推動中小學數位學習精進方案專案辦公室執秘郭伯臣今日分享計畫推動成效。（圖由教育部提供）

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