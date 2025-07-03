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    新北市高灘處打造溪洲河濱公園「CHILL LAND 趣悠天地」年底完工

    新北市長侯友宜視察新店溪溪洲公園工程進度。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜視察新店溪溪洲公園工程進度。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/03 13:11

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處辦理的「新店溪溪洲公園水環境改善工程」，已於今年2月17日開工，市長侯友宜3日視察工程進度，侯友宜表示，溪洲公園位於碧潭橋與陽光橋之間，是新店溪中游段最受歡迎的親水空間，工程於今年底完工啟用，將可提供民眾多元綠地和停留休憩空間。

    侯友宜表示，市府爭取中央「全國水環境改善計畫」補助3220萬元，市府自籌1380萬元，共投入4600萬元，改造面積約3.4公頃，工程不僅改善步道、鋪設草皮外，透過重新的規劃，讓整個空間從碧潭吊橋至陽光橋的大碧潭休憩圈更完整及多元，途中還可連結原住民溪洲社區，欣賞原住民文化展示與美食。

    侯友宜指出，溪洲公園可創造兼具運動休閒、自然生態、與都市美學感的河濱亮點，並結合自然生態與悠遊概念，打造「CHILL LAND趣悠天地」的休憩場地，配合碧潭堰工程完工，以碧潭為核心，串聯新店溪下游河岸，打造無圍牆的「水漾博物館」，以水生態和水文化為主軸，讓市民深入了解水環境與文化，提升環境保護意識。

    高灘處長黃裕斌表示，整體工程設計順應自然地形，規劃三大主題分區，包括「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」，並將延伸既有景觀步道，串接碧潭與陽光運動區，以減量設計及避免影響生態環境為優先考量，打造新生態園區，並推動最新無障礙設計規範的「無障礙景觀廁所2.0」，廁所門改為輕便鋁製門，增設照護床，讓行動不便者使用更加舒適友善。

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