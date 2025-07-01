池上鄉大坡池出現海洋魚類 專家判斷從秀姑巒溪出海口溯游而入

池上鄉大坡水池出現海洋鯔科魚類。（記者黃明堂翻攝）

2025/07/01 16:39

〔記者黃明堂／台東報導〕池上鄉大坡池是淡水池，但最近被水域調查團隊發現一條來自海裡的鯔魚科魚類，魚類專家從照片判斷是烏仔魚或豆仔魚，是海洋常見魚種；台東縣政府建設處表示，數十年前大坡池也曾有烏仔魚，後來就未見蹤跡，此時再現，印證大坡池與海洋的連結未斷，可能是從花蓮秀姑巒溪出海口溯游進大坡池。

縣府建設處城環科長陳承龍表示，每年都會請調查團隊監測大坡池水質變化，近日，執行團隊水域調查發現一條極為罕見的魚類，經由魚類專家透過照片鑑定，確定是在海裡較為常見的鯔科魚類，是「烏仔魚」或「豆仔魚」，調查團隊查詢池上鄉公所鄉誌內容，民國40年代該魚也曾在大坡池出現，不過後續調查便未再見其蹤跡。闊別數十年，烏仔魚、豆仔魚再度現蹤大坡池，讓縣府及調查團隊相當興奮，證明與大海連結路徑並未阻斷。

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池上在地文史工作者簡淑瑩表示，池上當地的老人家年輕時都曾在大坡池捕獲過「豆仔魚」，推估該魚應當是從秀姑巒溪出海口溯游60幾公里上來大坡池，沒想到數十年後能再度於大坡池發現，實在令人開心，大自然的力量也不得不讓人感佩。

縣政府表示，大坡池原名「大陂」，又稱「大埤」，是國家級重要濕地之一，水源則來自新武呂溪沖積扇末端的伏流，也是秀姑巒溪的源頭之一，由於天然環境良好，動植物等生態資源十分豐富，海域常見鯔科魚類於大坡池發現，可以證明大坡池與海洋的路徑連結並未阻斷。

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