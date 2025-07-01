為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    池上鄉大坡池出現海洋魚類 專家判斷從秀姑巒溪出海口溯游而入

    池上鄉大坡水池出現海洋鯔科魚類。（記者黃明堂翻攝）

    池上鄉大坡水池出現海洋鯔科魚類。（記者黃明堂翻攝）

    2025/07/01 16:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕池上鄉大坡池是淡水池，但最近被水域調查團隊發現一條來自海裡的鯔魚科魚類，魚類專家從照片判斷是烏仔魚或豆仔魚，是海洋常見魚種；台東縣政府建設處表示，數十年前大坡池也曾有烏仔魚，後來就未見蹤跡，此時再現，印證大坡池與海洋的連結未斷，可能是從花蓮秀姑巒溪出海口溯游進大坡池。

    縣府建設處城環科長陳承龍表示，每年都會請調查團隊監測大坡池水質變化，近日，執行團隊水域調查發現一條極為罕見的魚類，經由魚類專家透過照片鑑定，確定是在海裡較為常見的鯔科魚類，是「烏仔魚」或「豆仔魚」，調查團隊查詢池上鄉公所鄉誌內容，民國40年代該魚也曾在大坡池出現，不過後續調查便未再見其蹤跡。闊別數十年，烏仔魚、豆仔魚再度現蹤大坡池，讓縣府及調查團隊相當興奮，證明與大海連結路徑並未阻斷。

    池上在地文史工作者簡淑瑩表示，池上當地的老人家年輕時都曾在大坡池捕獲過「豆仔魚」，推估該魚應當是從秀姑巒溪出海口溯游60幾公里上來大坡池，沒想到數十年後能再度於大坡池發現，實在令人開心，大自然的力量也不得不讓人感佩。

    縣政府表示，大坡池原名「大陂」，又稱「大埤」，是國家級重要濕地之一，水源則來自新武呂溪沖積扇末端的伏流，也是秀姑巒溪的源頭之一，由於天然環境良好，動植物等生態資源十分豐富，海域常見鯔科魚類於大坡池發現，可以證明大坡池與海洋的路徑連結並未阻斷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播