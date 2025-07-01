龍門漁港突堤擴建工程完工啟用 提升漁港效能與漁民作業安全

澎湖縣龍門漁港延建工程，1日舉行落成啟用典禮。（澎湖縣政府提供）

2025/07/01 16:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今（7月1日）在龍門漁港舉行「龍門漁港突堤擴建工程」完工啟用典禮，由縣長陳光復主持，偕同各界貴賓共同見證這重要里程碑。陳光復表示，此次工程不僅改善港區功能，也象徵澎湖縣政府對漁民長期以來關注與承諾的具體實踐。

陳光復表示，龍門漁港為湖西鄉第一大漁港，目前設籍船筏達59艘。1956年建港以來，歷經數次整建與擴充，逐步發展為今日具規模的港灣設施。2019年第1期突堤新建工程完成，總長42公尺、寬9公尺，完工後深獲地方漁民肯定。然而近年漁業發展興盛，囿於空間不足，仍無法應付日益增加的作業需求。

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為回應漁民多年的建議與期待，澎湖縣政府在澎湖縣議會的支持下，提送墊付案推動第2期擴建工程。此次工程再延長突堤長度50公尺，總經費約3千萬元，使龍門漁港突堤總長度大幅增加。工務處表示，為改善漁民工作條件，近年來縣府積極籌措資源，優先辦理補網場、漁具倉庫、堤面整建、階梯與扶手修繕、浮具平台及浮動碼頭等工程，持續強化漁港基礎設施，提升漁業生產與生活環境。

陳光復表示，此次工程的圓滿完成，除提升龍門漁港整體作業效能與安全性，更展現縣府關心漁業、體恤漁民辛勞的施政理念。未來澎湖縣政府也將持續投入資源，推動各項公共建設，打造更完善、永續的漁港環境，促進地方經濟穩健發展。

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