網紅爆紅「杜拜巧克力」防腐劑超標！ 邊境攔截160公斤

網紅爆款「杜拜巧克力」被檢出防腐劑超標，160公斤在邊境被攔截。（食藥署提供）

2025/07/01 11:23

〔記者邱芷柔／台北報導〕在社群平台爆紅的「杜拜巧克力」爆出食安疑慮！衛福部食品藥物管理署今（1日）公布最新邊境查驗結果，一批來自阿拉伯聯合大公國的「含餡巧克力（VIGO KUNAFA CHOCOLATE）」被驗出防腐劑超標，總計160公斤在邊境被攔截，未流入市面。

來自中東的Kunafa巧克力，因酥脆的內餡搭配開心果奶油夾心，在社群平台走紅，全球掀起搶購熱潮，也被視為中東必買伴手禮之一。不少台灣消費者透過代購或跨境平台下單。不過，食藥署提醒，國外熱門的網紅食品，不見得符合台灣的食品安全規範，消費者選購時仍應謹慎留意。

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食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，這批來自阿拉伯聯合大公國、品牌為VIGO的含餡巧克力，由「徒水有限公司」進口，邊境查驗時發現含有防腐劑去水醋酸，每公斤0.05公克，主要是產品使用的無鹽奶油，本身就添加了去水醋酸，每公斤含量高達1.7公克，遠超過國內法規針對奶油類限量每公斤0.5公克的標準。

鄭維智說，因為不符合規定，這批巧克力必須全部退運或銷毀，食藥署未來針對這家業者進口的同類產品，加嚴邊境查驗，從原本隨機抽查，改成加強抽驗，抽驗比例提高到20%到50%。

對於防腐劑風險，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海曾說明，雖然去水醋酸是合法的食品添加物，但一旦超量，仍可能對人體健康造成危害，且去水醋酸屬於毒性相對較高的防腐劑，長期大量攝取可能對肝臟、腎臟及神經系統造成損害，其他常見防腐劑，如苯甲酸和己二烯酸，也可能引發過敏或腸胃不適。

最新邊境查驗結果，共有6批進口食品不合格，防腐劑超標方面，除了這款杜拜巧克力，還有一批中國的「刺五加萃取物」；奈及利亞的「乾辣椒」、中國的「玫瑰花」因驗出農藥殘留超標遭攔截；印尼出口的「冷凍午仔魚片」檢出重金屬甲基汞超標；法國的「芥末醬」檢出二氧化硫漂白劑超標；所有違規產品均依法退運或銷毀。

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