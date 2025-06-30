行人路權團體反對拆除公館圓環與公車道 提五大改進方案

行人零死亡推動聯盟呼籲部要拆除公館圓環和公車專用道。（行人零死亡推動聯盟提供）

2025/06/30 16:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市長蔣萬安未做評估和溝通，執意要求拆除公館圓環和公車專用道，引發各界抗議。行人路權團體「行人零死亡推動聯盟」發表聲明並抗議，呼籲北市府不應貿然施工、一意孤行，並提出五大建議和呼籲，作為行公館圓環路口改善。

蔣萬安突然宣布要拆除公館圓環並填平公車專用地下道，原計畫6月28日動工，然而地方不少反對聲音，憂心拆除後大量公車改行駛平面車道，將造成交通堵塞、危害用路人安全。「行人零死亡推動聯盟」也表達嚴正抗議，呼籲北市府不應貿然施工，並指出台北市政府此案溝通不良，缺乏科學依據且設計差勁。

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北市府在今年3月31日召開協調會研議公館圓環改建案，卻邀集任何民間團體，「行人零死亡推動聯盟」致電機關表示願參與討論卻被拒絕。今年5月29日召開此案的居民說明會，「行人零死亡推動聯盟」也出席表達反對拆除，及與現場眾多居民、民代、學者專家一同表示，北市府所提的「正交路口」方案中有大量的道路設計問題。

行人零死亡推動聯盟自去年7月起舉辦「交通改革培力工作坊」，台北市工務局亦有現場參與，其中的馬路設計實作課程，正是以「公館圓環」設計作為主題，學生們規劃出包含先進有效的渦輪圓環，及現有圓環標號、標誌、路線重劃改造等，並參考公館車流流量數據、各國先進道路設施，提出符合人本交通的多項提案。

「行人零死亡推動聯盟」表示，即使有如此多樣的方案可參考，北市府的改建案卻仍充滿問題，不僅計畫過於倉促、與居民溝通不良、未有詳細的車流流量模擬比較、沒有科學根據的道路劃設；且改建後新的正交路口設計十分差勁，除了易造成汽機車路口堵塞、行人過馬路更加困難，甚至更多的車流交織可能造成更危險的交通問題，「台北市貴為首都，此案讓世界看見台灣交通又再次倒退」。

「行人零死亡推動聯盟」表示，公館圓環的事故問題是因現有路口設計不良，公館圓環過去易發生擦撞是因其存在許多工程設計不良的問題，包含標誌不明確、汽機車行徑路線不同造成車流交織、人行空間不足、號誌不連貫、轉彎路口視距不佳、待轉區規劃不合理等；最重要的是，此路口過去從未掛上圓環標誌，故此路口事實上被北市府定義為「七岔路口」，而非「圓環路口」，所以根本不需依照圓環相關規範設計。

「行人零死亡推動聯盟」認為，與其大規模拆除圓環及公車道，應該將其改進為進步的「現代圓環」，才能真正從根本解決交通問題，聯盟今天出席台北市議員交通委員會公聽會，表達反對拆除圓環及公車專用道，更反對北市府提出的正交路口的差勁方案，並提出對於現有圓環改進的訴求。

「行人零死亡推動聯盟」提出公館圓環的路口改善具體建議，依照「人本交通」理念進行公館圓環路口改善，增加車流效率並降低道路死傷，讓台灣交通往零死亡願景（Vision Zero）邁進。

​第一是真正的圓環，此路口應依法加上圓環標誌「遵21」，明確定義為「圓環路口」，並依照「道路交通標誌標線號誌設置規則」第66條的圓環設計規範，來進行改善與施工。第二是公車專用道應有續進號誌，增加車流效率，解決現存的交通回堵的問題。

​第三是取消機車強制兩段式左轉，避免汽機車路線交織的危險，改善機車轉彎受福和橋橋墩影響視距的問題。第四是人行空間合理化，將路口轉角人行道標線外推，利用人行道的空間來修飾路型，改善車輛轉彎視距，及現有行人容納空間不足的問題。

​最後一點則是北市府應充分規劃勿貿然施工，應徹底與民溝通，並充分做足道路車流流量研究，評估改善前、改善後的車流載量是否能提升，應有科學根據，再進行施工。

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