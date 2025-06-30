深澳鐵道自行車「鯨夏夜語」 暑假每日加開7夜間班次

在深澳鐵道自行車觀海段，一邊騎乘、一邊眺望無敵海景，海風吹拂、浪聲相伴。（新北觀旅局提供）

2025/06/30 15:44

〔記者陳奕劭／新北報導〕今年深澳鐵道自行車以「鯨夏夜語」為主題，自7月1日至8月31日下午17點30分至晚間20點30分，每日加開7個夜間班次，白天欣賞海景，晚上享受夢幻燈飾與星海景緻，感受浪漫夜騎旅程。

市府觀光旅遊局表示，今年以「浪漫」與「夏夜」為主題，從八斗子站出發，沿線設有「夏夜螢火」、「鯨歌」、「蒲公英的約定」等燈區，穿過光隧道後，可見壯觀的燈浪隧道，還有玫瑰花海與情侶霓虹燈飾，展現浪漫氛圍。八斗子月台遠眺海天一色，深澳月台則設有高達5米的「愛之手」造型霓虹燈，成為夜騎最熱門打卡點。光隧道也將搭配七夕情人節，換上限定情人節主題燈光動畫，陪伴情侶、親子或好友共度浪漫夏夜，為整段騎行體驗增添戀愛感。

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觀旅局指出，活動期間內，平日前往搭乘鐵道自行車，完成與愛之手造型霓虹燈拍照，並於社群分享任務，即可獲得限量「鯨」可愛積木組。在8月29日至31日浪漫七夕檔期中，雙人同行搭乘晚間7點後班次，就機會抽中特製花束毯，為夏日情意加溫。

觀旅局說明，深澳鐵道自行車每日營運時間為上午9點至晚間20點30分營運，每半小時發車，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，單趟票價150元，來回票價250元，購票可至深澳鐵道自行車官方網站訂票或統一超商ibon售票系統。詳細內容請至「深澳鐵道自行車」官網、新北市觀光旅遊網、臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

以圓珠燈飾妝點夜色草原，點點光芒宛如夏夜跳動的心跳，是親子與情侶最愛的浪漫起點。（新北觀旅局提供）

高達5米的「愛之手」霓虹燈閃耀登場，是今年最火紅的打卡熱點，為每一段旅程點亮心動。（新北觀旅局提供）

騎乘在愛心燈海廊道，彷彿走進星光編織的戀愛物語中，伴著夏夜晚風與燈影，體驗夏夜。（新北觀旅局提供）

觀海段限定「鯨歌」燈飾，以巨型鯨魚造型搭配海風與燈海景致，打造彷彿聽見鯨語低鳴。（新北觀旅局提供）

深澳鐵道自行車燦爛夏夜山海騎，以「鯨夏夜語」為主題，結合星光、燈海與山海意象。（新北觀旅局提供）

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