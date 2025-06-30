為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    深澳鐵道自行車「鯨夏夜語」 暑假每日加開7夜間班次

    在深澳鐵道自行車觀海段，一邊騎乘、一邊眺望無敵海景，海風吹拂、浪聲相伴。（新北觀旅局提供）

    在深澳鐵道自行車觀海段，一邊騎乘、一邊眺望無敵海景，海風吹拂、浪聲相伴。（新北觀旅局提供）

    2025/06/30 15:44

    〔記者陳奕劭／新北報導〕今年深澳鐵道自行車以「鯨夏夜語」為主題，自7月1日至8月31日下午17點30分至晚間20點30分，每日加開7個夜間班次，白天欣賞海景，晚上享受夢幻燈飾與星海景緻，感受浪漫夜騎旅程。

    市府觀光旅遊局表示，今年以「浪漫」與「夏夜」為主題，從八斗子站出發，沿線設有「夏夜螢火」、「鯨歌」、「蒲公英的約定」等燈區，穿過光隧道後，可見壯觀的燈浪隧道，還有玫瑰花海與情侶霓虹燈飾，展現浪漫氛圍。八斗子月台遠眺海天一色，深澳月台則設有高達5米的「愛之手」造型霓虹燈，成為夜騎最熱門打卡點。光隧道也將搭配七夕情人節，換上限定情人節主題燈光動畫，陪伴情侶、親子或好友共度浪漫夏夜，為整段騎行體驗增添戀愛感。

    觀旅局指出，活動期間內，平日前往搭乘鐵道自行車，完成與愛之手造型霓虹燈拍照，並於社群分享任務，即可獲得限量「鯨」可愛積木組。在8月29日至31日浪漫七夕檔期中，雙人同行搭乘晚間7點後班次，就機會抽中特製花束毯，為夏日情意加溫。

    觀旅局說明，深澳鐵道自行車每日營運時間為上午9點至晚間20點30分營運，每半小時發車，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，單趟票價150元，來回票價250元，購票可至深澳鐵道自行車官方網站訂票或統一超商ibon售票系統。詳細內容請至「深澳鐵道自行車」官網、新北市觀光旅遊網、臉書粉絲專頁「新北旅客」查詢。

    以圓珠燈飾妝點夜色草原，點點光芒宛如夏夜跳動的心跳，是親子與情侶最愛的浪漫起點。（新北觀旅局提供）

    以圓珠燈飾妝點夜色草原，點點光芒宛如夏夜跳動的心跳，是親子與情侶最愛的浪漫起點。（新北觀旅局提供）

    高達5米的「愛之手」霓虹燈閃耀登場，是今年最火紅的打卡熱點，為每一段旅程點亮心動。（新北觀旅局提供）

    高達5米的「愛之手」霓虹燈閃耀登場，是今年最火紅的打卡熱點，為每一段旅程點亮心動。（新北觀旅局提供）

    騎乘在愛心燈海廊道，彷彿走進星光編織的戀愛物語中，伴著夏夜晚風與燈影，體驗夏夜。（新北觀旅局提供）

    騎乘在愛心燈海廊道，彷彿走進星光編織的戀愛物語中，伴著夏夜晚風與燈影，體驗夏夜。（新北觀旅局提供）

    觀海段限定「鯨歌」燈飾，以巨型鯨魚造型搭配海風與燈海景致，打造彷彿聽見鯨語低鳴。（新北觀旅局提供）

    觀海段限定「鯨歌」燈飾，以巨型鯨魚造型搭配海風與燈海景致，打造彷彿聽見鯨語低鳴。（新北觀旅局提供）

    深澳鐵道自行車燦爛夏夜山海騎，以「鯨夏夜語」為主題，結合星光、燈海與山海意象。（新北觀旅局提供）

    深澳鐵道自行車燦爛夏夜山海騎，以「鯨夏夜語」為主題，結合星光、燈海與山海意象。（新北觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播