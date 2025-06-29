台師大攜手哥大培育EMI師資 強化跨文化跨語境教學力

台師大副校長印永翔率領團隊與來自全台12所大學的EMI教師，赴美國哥倫比亞大學進行教師專業增能課程。（圖由台師大提供）

2025/06/29 16:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕深化國際化教學基礎，積極與世界接軌！台灣師範大學與美國哥倫比亞大學攜手共同規劃EMI教師專業增能課程，台師大副校長印永翔集結全台12所公私立大學、橫跨多元領域的21位教師，以2週時間赴美訓練，目標強化跨文化與跨語境溝通與教學能力，並促進教師深化教學反思。

此次「TC-NTNU EMI教師增能課程」的推手包括台師大EMI教學資源中心執行長劉美慧、副執行長劉宇挺與范雅筑。3位教師於去年暑假拜訪哥大教育研究生院國際外語教師教育中心主任Zhaohong Han，開啟合作契機。雙方克服12小時的時差，經過1年的線上會議與密集溝通，確定課程內容與培訓方式，共同打造以教學實踐研究為導向的跨國教師專業發展模組。

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印永翔指出，此次課程期望促進教師深化教學反思，並強化其跨文化與跨語境溝通與教學能力，為台灣高教國際化奠定堅實基礎。

劉美慧則表示，台師大作為雙語標竿大學，肩負推動具國際視野、又符合本土需求的EMI專業培訓責任。課程內容涵蓋需求診斷、創新教學法、教學科學與行動研究等模組，實用性與理論兼備。

劉宇挺認為，哥倫比亞大學教育研究生院為全球教育領域領航者，此次合作不僅象徵2校於師資培育的共同願景，更提供台灣教師與國際頂尖學者共同學習的珍貴機會。

台師大提到，課程設計強調教學診斷與跨文化溝通能力的發展，協助教師面對全英語授課的挑戰，並強化其作為專業實踐者與教學研究者的雙重角色。課程結束後，學員將於各自教學場域進行實踐研究，並預計於今年10月在舉辦成果發表會，呈現個人教學策略與專業成長歷程。EMI教

范雅筑指出，此次跨國協作課程強調理論與實務融合，並培養教師自覺與實證導向的教學轉化能力，對提升EMI課堂教學品質極具助益。

此次參與的教師專業領域涵蓋廣泛，從師資培育、語言文學、藝術設計、企業管理、國際貿易、營養、電子電機工程、農業經濟到醫藥與觀光等領域。有學員形容此行「美夢成真」，並表示增能課程紮實，理論與實作並重，期盼返台後將所學轉化為具體的教學實踐。

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