苗栗產官學攜手巴黎發明展奪2銀4銅 聯大6學子獲獎

苗栗產官學攜手巴黎發明展奪2銀4銅佳績，苗栗縣政府頒獎表揚。（記者張勳騰攝）

2025/06/27 15:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府攜手國立聯合大學與在地廠商，共同推動SBIR（小型企業創新研發計畫）及產官學合作，持續研發創新作品，並取得智慧財產權，在今年巴黎國際發明展奪下2銀4銅佳績，展現苗栗產業實力與國際競爭力，為台灣爭光；其中有6位聯大學生得獎，有3位為苗栗子弟，再獲苗栗縣政府頒發獎學金1萬元。

苗縣府工商發展處指出，面對AI時代的快速來襲，各行各業積極以創新研發強化競爭力，AI的應用反而能加速實現專利構想，創意思考與生活經驗所帶來的觀察與解方，更是無法被AI取代，

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苗縣府與聯合大學早在AI浪潮興起前，已共同輔導在地廠商多年，透過SBIR計畫推動產官學共訓，協助企業強化研發能力、取得專利，並將學生的創意轉化為可量產商品，甚至藉由國際發明展獲獎發光發熱，今年共有5家曾接受SBIR輔導的廠商及聯大學生參賽，共獲2銀4銅佳績。

其中，聯大學生溫妍喜與表妹林言頤皆為二胡好手，因觀察到松香塗抹在琴弓不便且易掉落碎裂，便嘗試在松香中加入纖維補強，最後以蠶絲達到最好效果，成功研發出「具結構強化功能之松香」與「旋轉施力松香罐結構」，榮獲1銀1銅佳績。

聯大學生詹雅晴則關注一次性保鮮膜對環境的危害，與同班同學郭芷暄共同設計出「可方便堆疊之多功能盤子」，能與家中碗口或碗底吻合，省去使用樂扣保鮮盒的麻煩，既環保又實用，榮獲銅獎並獲得教育部U-start創新創業計畫支持。

而詹雅晴、溫妍喜、林言頤，均為苗栗子弟，依「苗栗縣青年今年榮獲國際競賽獎勵實施計畫」，再獲縣長鍾東錦各頒發1萬元獎學金；該計畫針對設籍苗栗至少6個月、年滿16歲以上縣民，鼓勵其開發新創作品或品牌，勇闖國際。

此外，聯大學生蔡宗翰研發的「再濕膠環保無塑包裝箱」去年已勇奪2金，今年則與通霄鎮鶴亞紙器廠合作，突破塗膠技術再獲銀獎。該項發明獲得法國評審團主席高度肯定，並期盼能早日量產，對全球減塑議題做出貢獻。鶴亞紙器廠在縣府SBIR計畫支持下，投入數百萬元研發與產線改造，預計今年9月起量產上市。另聯大學生陳冠臻以方便搭設棚架之金屬多通元件獲得銅獎。

鍾東錦今（27）日在頒獎表揚儀式肯定得獎學生及廠商，為苗栗及台灣爭光，希望好的發明作品，讓苗栗、台灣人，甚至全世界愛用，才是發明之光。

國立聯合大學學生溫妍喜（右4）與表妹林言頤（右3），為苗栗子弟，再獲縣長鍾東錦（左4）頒發獎學金1萬元。（記者張勳騰攝）

國立聯合大學學生溫妍喜（左）與表妹林言頤皆為二胡好手，因觀察到松香塗抹在琴弓不便且易掉落碎裂，便嘗試在松香中加入纖維補強，成功研發出「具結構強化功能之松香」與「旋轉施力松香罐結構」，榮獲1銀1銅佳績。（記者張勳騰攝）

國立聯合大學校長（左3）侯帝光為得獎女學生大力按讚。（記者張勳騰攝）

大元光鮮有限公司研發的「澡類科技養殖系統」，獲得巴黎發明展銅獎。（記者張勳騰攝）

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