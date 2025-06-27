氣象署估3到5個颱風靠近台灣 7到9月氣溫偏高

氣象署今天發表未來7月到9月的天氣展望。（氣象署提供）

2025/06/27 13:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（27日）公布未來一季的天氣展望，以氣象署和各國數值模式預報結果，預估今年7月到9月台灣氣溫偏高至正常的機率較大；雨量則以正常的機率較大。至於鄰近台灣的颱風個數平均約為3到5個。

今年西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個少。氣象署預報中心主任陳怡良表示，依據過去統計資料，西北太平洋6月到12月約有21到25個颱風生成，鄰近台灣颱風個數平均約為3至5個，預估今年下半年的颱風生成總數及鄰近台灣個數都會正常。

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氣象署進一步分析，目前熱帶太平洋海氣環流已恢復至正常，預測將維持至秋季。

氣象署特別呼籲，7月開始進入颱風季，請大家儘早做好防颱準備，也需防範夏季高溫及雷擊。氣象署將在颱風警報期間滾動式發布3小時間隔的定量降水預報，並定時舉行最新颱風動態說明記者會，民眾可透過網路直播、平面和電子媒體、166（國語）或167（閩南語、客語）氣象語音服務電話、氣象署官網或手機行動App「中央氣象署W-生活氣象」取得最新颱風相關訊息。

氣象署今天發表未來7月到9月的天氣展望。（氣象署提供）

氣象署今天發表未來7月到9月的天氣展望。（氣象署提供）

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