醫生作家吳景裕 榮獲發枝台語薪傳終身貢獻獎

醫生作家吳景裕榮獲發枝台語薪傳終身貢獻獎。（蔣發太孫玉枝台語文教育基金會提供）

2025/06/27 10:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣戰後重要且具代表性的作家之一吳景裕（筆名「陳雷

」）榮獲蔣發太孫玉枝台語文教育基金會頒發第2屆發枝台語薪傳終身貢獻獎，以肯定他長期投入台語文學寫作。由於他病臥在床，發枝台語基金會執行長蔣為文特地搭機前往加拿大多倫多的醫院加護病房將獎牌親自頒發給吳景裕。陪同見證頒獎的還有台文通訊多倫多編輯群的張秀滿、蘇正玄、羅益世等摯友。

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吳景裕（1939年生）為台南麻豆人，因父親曾在中國經商，因此在中國上海出生，6歲才返台定居。吳景裕畢業於台南一中及台大醫學系，後來至加拿大多倫多大學取得醫學博士後定居在多倫多行醫。行醫之餘他也投入文學創作，自1982年起他開始使用台語文創作文學作品，重要的作品包含〈美麗ê樟腦林〉〈李石頭ê古怪病〉《永遠ê故鄉》《鄉史補記》《歸仁阿媽》《阿春無罪》《無情城市》《白色ê甘蔗園》《最後ê甘蔗園》等，包含小說、散文及現代詩，一生寫作大約400篇作品，可謂「台語小說之王」。

吳景裕的〈百家春〉是戰後第1篇探討228大屠殺的長篇小說，曾刊載在鄭南榕主編的《自由時代》雜誌。當時台灣剛解嚴，仍壟罩在獨裁統治的恐怖氣氛。為順利將〈百家春〉稿件送回台灣，當時透過美國友人祕密將文稿送到鄭南榕手中。《鄉史補記》以台南西拉雅族為故事主軸，是27萬字的台語大河小說，共花費6年時間才完成。透過鄉史補記小說可讓台灣人重拾台灣近代史的記憶。

吳景裕同時也是1990年代重要台文雜誌《台文通訊》的共同發起者。台文通訊由鄭良光等人於北美發起創辦，初期於美國及加拿大編輯後才送回台灣印刷發行。吳景裕與張秀滿、蘇正玄、葉國基等人成立加拿大多倫多編輯群負責編輯台文通訊達12年，後來才轉由台灣的編輯部編輯。

蔣為文表示，從吳景裕的文學作品可看到台灣近代史的縮影及對於人性的探討，可謂台灣文學的國寶，發枝台語基金會特頒發此獎項肯定他對台灣文學及台語創作的終身貢獻。

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