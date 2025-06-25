一堆店裡有！姪警告「絕對不要倒這個來喝」 餐飲過來人猛點頭

飲料機的衛生清潔引發網友熱議。飲料機示意圖。（美聯社）

2025/06/25 22:21

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友發文貼出一張飲料機照片說，在餐廳工作的姪子告訴他「絕對不要倒這個來喝」，引發超過上萬網友分享，還有不少同在餐飲業工作過的網友跳出來分享經驗說，看過裡面出現過蟑螂；但也有一些網友說，他工作過的店家是每天拆開清洗，清潔沒問題。

原PO於23日在Threads上貼出一張飲料機（可樂機）的圖片，並寫下：「在餐廳打工的姪子告訴我一件事，絕對不要倒這個來喝。」引發熱議，目前已有超過100萬次瀏覽，有超過1萬人分享。

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綜合曾在餐飲業工作的網友留言「部分同意」，裡面有糖分，蟑螂非常喜歡；也有網友說，「我去年打工發現說這個飲料原來是這樣製作的，到現在我已經把飲料戒掉了」、「我自己是不會喝」、「我在火鍋吃到飽打工了半年，除了換料外沒看過這東西被清洗過」、「髒的不是那些可以拔下來清理跟集水盤的部分，有看過廠商去換機器內部的濾芯跟零件就不會去喝了」，甚至還有知名電影院遭到不只一名網友點名，質疑飲料機清潔有問題。

但也有網友指出，「我做餐飲也有36年了，如果是大型連鎖餐廳是可以放心的，食安會把關」，另外各大型連鎖餐飲品牌也紛紛有網友跳出來，掛保證表示自家工作的餐廳「每天拆開清洗喔」、「我打工的店家兩天就全拆開清洗一次」。

不過，也有不少網友苦惱寫道，從外觀根本看不出來店家有沒有在定期清洗。其他網友紛紛留言，「要看店家有沒有良心」、「可惡啊，我為什麼要看到這篇串文，要眼不見為淨」、「沒看到就算了 也喝了10幾20年了」、「早知道就不要看留言區」。

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