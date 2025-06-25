高雄攜手十大廟宇 7/1麒麟日送金鏟子禮盒祝好孕

高雄攜手十大廟宇將於7月1日麒麟日發送金鏟子禮盒祝好孕。（記者陳文嬋攝）

2025/06/25 09:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市民政局攜手鳳山區龍山寺等10間供奉註生娘娘廟宇，將於7月1日宜求子麒麟日，舉辦「金鏟子祝好孕」活動，發送3650份金鏟子禮盒，每支金鏟子附有證書，經過註生娘娘加持，祝福民眾好孕連連，數量有限送完為止。

民政局說，「鏟子」諧音「產子」，「金鏟子」象徵庇佑「緊生囝仔」，金鏟子尺寸蘊含添丁吉數，金鏟子正面鑲孕字，象徵好孕，背面鐫以彩帶高，兩字合一即「高孕」、「孕高」，加上外盒盒面為麒麟送子圖，皆蘊含助孕帶財寓意，市府為讓市民幸福有感，想擁有親愛寶貝美夢成真，繼今年5月20日舉辦「520我愛你，高雄幸福成家」活動後，選定7月1日在農民曆上宜求子麒麟日，結合10間奉祀註生娘娘廟宇，共同辦理「金鏟子祝好孕」活動。

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民政局指出，市府預計發送3650份金鏟子禮盒，每支金鏟子經過各廟宇註生娘娘加持，且附上證書得來不易，希望藉由金鏟子發送，散播快樂幸福種子，有了註生娘娘加持，市民想要懷孕願望很快就能達陣，祝福想生育、未生育的市民能夠成功孕育子女、美夢成真、好孕連連。

民政局長閻青智表示，子女是父母的心肝寶貝，養兒育女也是增進家庭幸福快樂的指標，現在年輕人晚婚、工作及生活壓力大，不易受孕，為關懷尚未生育子女的夫妻，市府104年、106年及107年辦理「金鏟子祝好孕」鼓勵婚育活動，獲得市民熱烈回響，今年與10間奉祀註生娘娘廟宇攜手合作，回應廣大市民需求，並期盼促進人口成長。

活動自7月1日起於三民區三鳳宮、左營區新庄仔天公廟、岡山區壽天宮、林園區清水巖清水寺、高雄港口慈濟宮、高雄關帝廟、旗山天后宮、旗津天后宮、鳳山龍山寺、鳳山雙慈殿等10間廟宇同步發送，金鏟子禮盒數量有限，有需要民眾盡早到各大廟宇洽詢求取。

高雄攜手十大廟宇將於7月1日麒麟日發送金鏟子禮盒祝好孕。（記者陳文嬋攝）

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