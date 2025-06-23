造謠師生戀害國中女轉學！竟領「校長獎」畢業 家長：學校支持霸凌？

雲林某私立國中傳霸凌案，加害學生竟能上台領獎、當畢業生代表。受害者家長質問「學校支持霸凌嗎？」（民眾提供）

2025/06/23 18:08

〔記者李文德／雲林報導〕日前逢甲大學畢業典禮因性平事件延期，引起熱議。豈料雲林縣某私立國中日前舉辦的畢業典禮，竟有霸凌同學的學生代表上台接受「校長獎」或擔任班級畢業生代表，讓受害同學家長氣得直批「像在傷口上灑鹽，狠狠的打了被霸凌者一記耳光」。

家長與受害學生今接受訪問，家長表示，女兒去年6月初開始發現遭到同儕好友排擠，甚至同學還會在班上造謠「她跟老師談師生戀」，更在網路社群平台、軟體散布謠言，令女兒身心受創。

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家長表示，得知女兒遭霸凌便向學校反映，校方成立霸凌案並展開調查，但女兒事後不堪其擾選擇轉學，想不到霸凌者依然不放過，惡劣謠言傳到新學校，更聲稱「少女與老師談戀愛害老師沒工作」，還擷取少女穿著新學校制服照片做成短影片造謠，直到提告才收斂。

6加害者記小過 3個月內銷過

縣府教育處表示，針對此起事件，原校去年12月27日進行校安通報並成立調查，6名加害學生坦承有言語、網路霸凌行為，今年4月各被學校記一支小過，全案於5月結案。

不過家長批評，學校在短短三個月內就讓加害學生銷過就算，但是這些加害者之中，還有人在畢業典禮上台領獎、更擔任班級畢業代表，「這是不是代表霸凌沒關係」，只要認錯就可以領獎，此舉像在傷口上灑鹽，狠狠的打了被霸凌者一記耳光。家長氣得質問「學校支持霸凌嗎？」

雲林縣某私中：學生展現悔過決心

家長在事後更在學校臉書專頁留言表達不滿，校方也回覆「學生在過去的事件中，確實做出過不當行為，但學校在事發後採取了調查與教育輔導措施。學生在校內外的努力和良好表現，也展現了悔過與改進的決心」等長篇聲明。

受害女學生表示，他們對我言語、網路霸凌，在班上集體排擠，銷過就好了，為什麼還可以上台領獎，看到照片覺得很心痛；對此記者致電給學校，校方回應該起事件「一切依法處理完畢了」，謝謝各界關心。

受害者與家長在該校臉書留言。（擷取校方臉書留言）

校方針對家長留言做出回應。（擷取校方臉書留言）

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