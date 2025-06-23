各地高溫上看36度 外出慎防「危險級」紫外線

今日天氣持續炎熱，各地高溫約32至36度。（資料照）

2025/06/23 06:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（23日）台灣各地及澎、金、馬大多為多雲到晴，風向是偏南到西南風，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，天氣持續炎熱，各地高溫約32至36度，大台北、彰化、雲林、南高屏及花蓮有局部地區有機會出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分，各地低溫約25至27度。

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今日紫外線指數預報方面，新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、台南市、澎湖縣、金門縣均達到「危險級」，其餘縣市均為「過量級」。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週二（24日）風場為偏南至西南風，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；週三（25日）風場轉為偏南至東南風，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週二至週三西半部26至36度，東半部26至33度。

週四（26日）至下週日（29日）南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。西半部25至35度，東半部25至33度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 36 27 ~ 34 28 ~ 33 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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