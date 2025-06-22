台21新中橫100K~130K車禍頻傳 多路段限速30km/h

台21線愛玉橋到塔塔加路段，有多路段速限30公里。（信義警分局提供）

2025/06/22 09:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台21線新中橫公路是前往草坪頭、塔塔加、特富野古道的必經道路，遊客多車禍頻傳，南投縣信義警分局統計1-5月該路的車禍，其中100-130K占68%，警方8日起展開1個月的守望稽查專案勤務，在速限30公里加掛警告標誌，到20日已取締違規、超速25件，為安全、為荷包要特別小心。

南投縣信義鄉的台21線新中橫公路路線長、上下坡曲折陡峭，信義警方統計，今年1月到5月轄區78件車禍中，新中橫就占28件，其中19件發生在100K到130K，集中在上午8至10時及下午2至4時，肇因以「未保持行車安全間隔距離」、「雙黃線超車」及「恍神分心、疲勞駕駛」為主。

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信義警分局從本月8日執行守望稽查專案勤務，為期1個月，主要在3處易肇事及4處易超速路段加強執法，到6月20日止舉發各類交通違規25件。

警方表示，稽查勤務選在台21線102.2K、110.5K及 121.7K等3處易肇事路段執行機動攔檢，並在112.8K、119.4K、132.7K、137.5K等4處易超速路段加掛「測速照相警告標誌」，不定時執行測照。提醒民眾行經易肇事路段切勿搶快並依速限行駛，隨時注意車前狀況，保持行車安全距離，另登山旅遊後應適當休息勿疲勞駕駛，以避免發生交通事故。

據了解，警方豎立超速照相警告標誌的路段，速限多為30公里，主要在台21線愛玉橋到塔塔加路段間。

信義警方執行稽查勤務，攔下違規車輛。（信義警分局提供）

重機騎士騎到對向車道。（信義警分局提供）

重機騎士騎到新中橫公路，未注意前方即撞上。（信義警分局提供）

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