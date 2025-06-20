屏東小琉球潮間帶人潮轉移 免費的蛤板灣也要收保育費

蛤板灣潮間帶納管收取觀光保育費7月1日上路。（屏縣府提供）

2025/06/20 18:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球潮間帶人潮踩踏爆量，導致整個海域的生態多樣性較早年是大幅下滑，屏東縣政府去年暑假推動杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶收取觀光保育費，希望以價制量讓潮間帶休養生息；今年則是再新增「蛤板灣」潮間帶也要收費的規定，將於暑假生效。原因則是相當現實，原來是前3區收費後，人潮大減並全面轉向蛤板灣多達以往的4倍之多，因此同樣納入以保育費的模式。

屏東縣政府今年7月1日起，將針對離島琉球鄉推動3大項保育管制措施，包括蛤板灣潮間帶納管收取觀光保育費每名遊客60元、增設「龍蝦洞核心區」禁止人員進入，並為避免混淆將海膽恢復為保育對象，縣府指出，小琉球島上的生態急待保育措施讓生態永續，也藉此經營自然生態資源、提升民眾保育觀念。

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縣府指出，去年7月1日起杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶收取觀光保育費後，人潮大量轉移至免收費的蛤板灣潮間帶，統計去年7到11月，竟有2萬8123人進入蛤板灣潮間帶，為杉福、漁埕尾、肚仔坪3區潮間帶總進入人數的6344人的443%，經縣府年委託中山大學研究團隊調查，蛤板灣潮間帶生態結果確實也顯示該區底棲生物密度呈現下降的情形。

為維護生態資源且避免過多人潮持續造成該區域生態破壞，屏縣府決定將蛤板灣的潮間帶新增納入觀光保育費收取範圍，期盼以管制措施減少人潮帶來的生態壓力。

屏縣府指出，目前島上最後的龍蝦洞，則是為有效養護資源直接增設「龍蝦洞核心區」，是繼肚仔坪核心區後，琉球保育區的第2個核心區。核心區禁止所有人員進入（當地居民及研究人員除外），保育對象含所有水產動植物以確保其生態完整度。當核心區的海洋動植物有機會長大繁殖而自然溢散，就能促使周圍潮間帶恢復生物多樣性。

此外，屏縣府為避免民眾誤採「梅氏長海膽」及「口鰓海膽」以外的海膽種類而有破壞生態的可能，將保育區內所有海膽種類納入保育對象。倘未來為維持生態平衡需進行生物移除並採專案辦理，經申請核准後始得採捕。

屏縣府強調，蛤板灣收費區域為高潮線外推10公尺「以外」處，與一般民眾踏浪戲水區已經以1條明確的分區線隔開，不會影響到一般要踏浪的遊客，但也代表若要進潮間帶就是要請導覽員並繳費，達到使用者付費及以價制量的效果，盼希望與全民共同努力，保護珍貴的海洋資源。

蛤板灣潮間帶納管收取觀光保育費7月1日上路，縣府以一條分區線分開，右為一般踏浪區不會收費，若要進入左側就得收保育費。（記者陳彥廷攝）

杉福、漁埕尾、肚仔坪、蛤板灣潮間帶收取觀光保育費。（屏縣府提供）

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