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    基隆月眉土資場擬復業引爭議 地方要求設監督委員會

    基隆市月眉土資場擬復營運，但地方對交通安全與環境監測仍有疑慮。（資料照，記者盧賢秀攝）

    基隆市月眉土資場擬復營運，但地方對交通安全與環境監測仍有疑慮。（資料照，記者盧賢秀攝）

    2025/06/20 15:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆信義與暖暖區山上的月眉土石方資源堆置處理場2022年底已許可恢復營運計畫，不過地方民眾對於土資場營運仍有空污、交通安全等疑慮，市議員並批業者除了科技執法之外，其他各項管制措施都交白卷，要求市府成立監督管理委員會，負起責任。市府表示，一定會嚴加把關，要求業者對橋梁安全、環境監測等都符合。

    月眉土資場2006年成立啟，暖暖區居民長年飽受砂石車交通安全、道路破損及空氣污染等問題。2019年11月，大雨造成土資場場區南側土石溢流，遭市府勒令停業，2022年市府通過業者復營運計畫。

    市長謝國樑上任後到現場視察，地方與市府要求多項監測與安全措施，市府都市發展處邀相關單位及地方人士前往了解目前改善進度。市議員陳冠羽表示，迄今已經2年半過去，議會屢次要求市府應在暖江橋設置載重即時監測系統、空污、水污染及噪音監測計畫、砂石車入場路線的交通衝擊評估與調查。但除了設置科技執法設備之外，其他的都待改善。

    陳冠羽要求市府設立「月眉土資場監督管理委員會」，強制各局處負責責任、資訊公開，並將提升運量上限等納入討論。

    都發處長謝孝昆表示，市府針對月眉土資場一直都嚴格把關，對暖江橋即時安全監控、地方環境空污、水污、噪音監測及砂石車管控等事項，仍有待改善，已請廠商及相關主責單位就研議執行細節及標準。同時在土資場營運前，市府會針對橋梁安全監測、環境控管及營運後的監督機制，會嚴格審查。

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