努力不懈輔導涉毒學生返正軌 一句「媽咪」生輔員感動落淚

樹林高中生輔員楊明惠自2020年起投身防治藥物濫用工作，用溫柔、堅定的態度走進孩子的世界。（新北市教育局提供）

2025/06/20 14:14

〔記者黃子暘／新北報導〕針對處在藥物風險的青少年，新北市從2013年起推動「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，教育局長張明文表示，此服務結合學校、生輔人員、心理師、社工、醫療與社福團隊等資源，已陪伴1000多位青少年重返正軌；心理師鄭瑞珠、樹林高中生輔員楊明惠都有無法忘懷的輔導學生，輔導並非一蹴而就，她們以傾聽與回應的力量陪伴孩子重新站起來，楊明惠更曾被輔導學生高喊為「媽咪」，令人動容。

「孩子不是壞，只是迷失自我，需要有人願意看見他們的痛」，服務團心理師鄭瑞珠表示，她輔導學生小M與小J，2人曾因深陷毒品案陷入低谷，她藉由傾聽與陪伴走進他們的內心；得知小M經常在夢中回想起父親的滷肉飯、小J為了重病奶奶想改變，她協助孩子這些情感轉化成為重新站起來的勇氣與力量。

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鄭瑞珠並未自詡「拯救者」，她說，自己是「孩子生命中那盞不熄的燈塔」，輔導改變不可能一夕發生，但她相信傾聽與回應是孩子心中一顆顆希望的種子，總有一天會悄悄發芽。

楊明惠自2020年起投身防治藥物濫用工作，用溫柔、堅定的態度走進孩子的世界。她認為，「偏差行為不代表壞，而是孩子在呼救」，因此以相信、等待守護著孩子，無論是奔走校園尋人、被學生放鴿子，仍堅守至傍晚，只為等到和孩子說上一句。

楊明惠最難忘的輔導學生是小珍，她曾因交友不慎而染毒，進而逃避上課，楊明惠還記得初見時，小珍用憤怒眼神、偏激語言武裝自己，始終與師長、同儕保持距離，但楊明惠鍥而不捨家訪、溝通、關懷，小珍逐漸改變並重返校園，畢業典禮當天，小珍更大聲對同儕說「她（楊明惠）是我媽咪！」讓楊明惠瞬間落淚。

張明文說，新北市春暉服務團是一群老師、專業人員默默守護的實踐力量，市府將持續深化多元支持系統，強化校園心理健康服務。

心理師鄭瑞珠說，自己是「孩子生命中那盞不熄的燈塔」。（新北市教育局提供）

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