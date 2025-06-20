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晴時多雲

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    11縣市亮燈恐飆36度以上！ 午後防局部短暫陣雨

    中央氣象署指出，今天（20日）各地大多仍為多雲到晴，天氣持續悶熱，氣象署也對11縣市發布高溫資訊，其中新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（資料照）

    中央氣象署指出，今天（20日）各地大多仍為多雲到晴，天氣持續悶熱，氣象署也對11縣市發布高溫資訊，其中新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（資料照）

    2025/06/20 06:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（20日）各地大多仍多雲到晴，天氣持續悶熱，氣象署也對11縣市發布高溫資訊，其中新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、台中市、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。各地高溫約32至35度，尤其大台北、中南部及花蓮、台東有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強。

    今日天氣方面，台灣附近風向為偏南至東南風，迎風面的台東及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區午後則有局部短暫雷陣雨，西半部山區仍有局部較大雨勢發生的機率，午後請留意天氣變化。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    未來天氣方面，週六至下週一環境風場為偏南風至西南風，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，各地大多仍是多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在山區易有較大雨勢發生的機率，21日東南部地區及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

    下週二至三各地大多為多雲到晴，清晨至上午迎風面的中南部地區有零星降雨，水氣略微增加，午後範圍擴大，主要在西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中在山區不排除有較大雨勢發生的機率。

    下週四水氣增加，環境風場為偏南風，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    下週五至下下週日環境偏南風，水氣偏多，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    27 ~ 35 26 ~ 34 27 ~ 34 26 ~ 31

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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