獨家》北捷爆職場霸凌！主管被控摔公文、飆罵基層「豬腦袋」

台北捷運公司軌道廠黃姓主管被同事指控長期霸凌、怒摔公文，多次在辦公場合公然言語辱罵承辦人員，包含「他媽的」、「閉嘴」、「豬腦袋」，擔心會是另一個勞動部北分署謝宜容案重演。（資料照）

2025/06/20 07:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北捷運公司爆出霸凌事件！台北捷運公司軌道廠黃姓主管被同事指控長期霸凌、怒摔公文，不但情緒起伏不定，更多次在辦公場合公然言語辱罵承辦人員，包含「他媽的」、「閉嘴」、「豬腦袋」，擔心會是另一個勞動部北分署謝宜容案重演，盼北捷能作適當的處置。

北捷公司回應，非常重視同仁的工作環境與感受，目前已主動啟動內部調查機制進行查證，後續若查證屬實，將依公司規定處理。

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台北捷運公司軌道廠人員投訴，長期遭到同單位的黃姓主管怒罵，但捷運公司其他長官視而不見，直至勞動部北分署謝宜容案發生後，黃姓主管怕被檢舉，行為才有所收斂，不過隨新聞熱度的淡化，黃姓主管又恢復往日的狀態，繼續職場霸凌部屬，開會易情緒失控出口穢言，像不定時炸彈，身性多疑，造成員工屬下精神壓大。

軌道廠人員表示，不少同事交談時，擔心說報告內容會觸犯其情緒，讓他暴走、摔公文，甚至辱罵同事如「他媽的」、「閉嘴」、「豬腦袋」，造成員工屬下精神壓大，產生恐懼之心，更使得優秀同仁出走其他處任職；黃姓主管過去於環運處任職期間，就有多位同仁不堪其擾而申請調單位、甚至離職，

軌道廠人員指出，黃姓主管爭議事端，還有過去縱容與他友好的部屬，公然盜賣北捷鋼軌做成的文鎮，後遭檢舉北捷公司查證屬實，但他與長官關係良好，雖有多次爭議仍無法撼動其職位，也未改進與同仁的相處。

軌道廠人員質疑，北捷的基層同仁都是高專業高強度的工作，若遇到此種主管，不少人憂心會是另一個勞動部北分署謝宜容案的重演。

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