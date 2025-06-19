六福村門票漲價「直逼迪士尼」 網諷：窮人玩不起國旅

六福村宣布成人票將漲價至1400元，引發反彈。（資料照）

2025/06/19 22:15

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕暑假即將到來，許多學生或是家庭都會趁假期到遊樂園玩，不過六福村宣布，一票玩到底的暢遊票成人票將漲價至1400元，成為全台最貴遊樂園，票價也直逼東京迪士尼，引起不少民眾反彈，「難怪國旅窮人真的玩不起」。

六福村主題遊樂園近日在臉書宣布，暢遊票的成人票漲價至1400元，學生票漲至1200元，而水陸雙樂園門票則分別是1800元及1600元，同時也推出新方案「699元輕遊票」，可以暢玩蒸汽火車、猛獸巴士、生態猴園等10項設施，其他設施則需另外付費，例如玩笑傲飛鷹，每次須付費200元。

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消息曝光後，網友紛紛表示，「一家4口就4400，嗯還是在家吹冷氣好了～」、「難怪國旅窮人真的玩不起，只能去日本玩遊樂園」、「謝謝六福村讓我願意帶孩子出國看看世界」、「1400元在旺季時幾乎每個設施都要等2小時，除非分流，不然誰想進去？」、「可以漲價啊，但大型遊樂設施增加了嗎？部分遊樂設施也偏舊，主題區永遠是那些，哈比哈妮都笑不出來了」、「真以為自己是台灣迪士尼還是環球影城嗎」。

根據東京迪士尼官方網站，全票價格約7900日圓至1萬0900日圓（約新台幣1638元至2260元），而六福村近年才從999元漲至1199元，今日一口氣漲至1400元才引起不少網友反彈。

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