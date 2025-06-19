台南七股海鮮節7/5開跑 秒殺七寶宴開放訂桌

台南七股海鮮節將於7月5日登場，市長黃偉哲邀請大家暑假一起到濱海賞美景，吃海鮮。（記者蔡文居攝）

2025/06/19 16:12

〔記者蔡文居／台南報導〕「2025台南七股海鮮節」將於7月5日至8月17日期間登場，推出「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、「揪團遊七GO」一日遊、「七股七寶宴」以及社區農漁特產展售等系列活動。其中，挖文蛤體驗、揪團遊七GO，於6月20日上午9點開放網路報名，而每年一開賣即秒殺的七寶宴則於8月10日在七股鹽山席開120桌，每桌6500元，7月15日上午9點開放ibon線上報名訂桌，每人限訂1桌。

由台南市觀旅局與七股區公所合辦的「台南七股海鮮節」今天在市府召開記者會，包括市長黃偉哲、觀旅局長林國華、七股區長李佳隆及協力團體代表等多人出席，邀請大家暑假一起到濱海遊玩，賞美景，吃海鮮。

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黃偉哲表示，七股海鮮節今年邁入第19年，最受親子歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動，將於7月5至6日、19至20日舉辦，共計4場次，每場次限量3500人下水體驗，每人50元報名費。民眾如果憑今年6月至7月住宿台南合法旅宿的發票或收據證明，可免費進場摸文蛤。

林國華說，七股七寶為虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等7種海鮮，這次與名廚陳振東合作推出的「七股七寶宴」，8月10日將在七股鹽山席開120桌，7月15日上午9點開放ibon線上報名訂桌，每桌只要6500元，今年每桌特別加碼附贈價值500元的在地漁產，保證超值又划算。

林國華說，購票的民眾只要憑當日摸文蛤的ibon票券，即可免費搭乘台灣好行「98府城台江線」，抵達終點站七股鹽山後，可轉乘活動免費接駁車到六孔碼頭摸文蛤。此外，今年海鮮節活動整合七股區22家在地旅宿、景點、餐廳、觀光工廠及娛樂漁筏等業者推出優惠活動，7月1日至8月31日，民眾可憑海鮮節相關票券證明到合作店家享消費優惠。

台南七股七寶宴，每桌6500元，7月15日開放訂桌，每人限訂1桌。（記者蔡文居攝）

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