11年只拓展9鄉鎮市！彰化公共自行車進度慢 縣府赴丹麥取經

丹麥人習慣用單車和走路作為代步工具，全市已有超過400公里自行車道，6成居民擁有自行車，上班上學都以騎單車通勤為主。（縣府提供）

2025/06/18 11:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣於2014年啟用公共自行車系統，是中台灣第一個導入YouBike的縣市，至今已11年了，目前是MOOVO公共自行車，但全縣26鄉鎮市目前也只有9個設有站點，覆蓋率不到4成，仍有很大努力空間。為了加快腳步、學習國際經驗，縣府考察團最近前往丹麥，實地了解哥本哈根如何打造低碳、宜居的單車之城。

考察團正在哥本哈根取經，從國外捎回消息，團長、縣長王惠美強調，這次取經的經驗，將成為彰化打造綠色、宜居交通網的參考，了解丹麥人習慣用單車和走路作為代步工具，全市已有超過400公里自行車道，6成居民擁有自行車，上班上學都以騎單車通勤為主，相較於彰化縣絕大多數都以汽機車為交通工具，彰化有很大的努力空間。

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王惠美也在哥本哈根親自騎乘共享單車，體驗當地「Green Wave」綠波智慧號誌系統，單車竟然可在尖峰時段以每小時20公里速度順利通行，一路綠燈，提升通勤效率。

王惠美指出，彰化擁有完整的自行車產業，也積極發展MOOVO公共自行車，目前全縣設置127處站點、2400輛車，並透過大數據進行動態調度，補足台鐵沿線的「最後一哩路」交通需求，未來將持續拓展至其他地區，以臨台鐵鄉鎮優先，期待未來也能讓彰化如同哥本哈根一樣，成為更宜居的城市。

考察團同時搭乘哥本哈根的地鐵系統，觀摩捷運路線如何串聯城市，推動都市發展，以此作為彰化縣推動軌道交通建設的學習方向，未來的彰化市鐵路高架化建設，還有台中捷運綠線延伸至彰化，甚至彰化鹿港捷運輕軌，將自行車道與人行環境納入規劃內，提升彰化縣綠色運輸，優化整體交通系統。

彰化縣政府考察團前往丹麥哥本哈根實地取經，了解當地如何整合地鐵、公車、自行車等綠色交通系統，打造宜居城市，成員們於車站前合影。（縣府提供）

縣長王惠美於哥本哈根親自騎乘單車，體驗當地智慧化的單車，感受單車代步的便利。（縣府提供）

彰化縣府考察團搭乘哥本哈根地鐵，觀摩城市如何透過捷運系統推動都市發展，做為彰化鐵路與捷運軌道建設的參考。（縣府提供）

哥本哈根車站外觀現代簡潔，車站下方設有單車停放空間，體現人本導向的交通設計理念。（縣府提供）

哥本哈根擁有超過400公里自行車道，彰化縣府考察團實地走訪觀摩設計，了解如何提升人行與單車共融環境，作為彰化發展綠色運輸的藍圖。（縣府提供）

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