台灣高麗菜「異常好吃」？ 旅外人士分享經驗談︰無庸置疑

近來許多住在國外的台灣網友，在社群平台發文抱怨所在國家的高麗菜，無論自己再怎麼努力烹飪，口感仍不及在台灣常吃的高麗菜，甚至直言台灣高麗菜在全球屬於「異常好吃」的神奇存在。示意圖。（資料照）

2025/06/17 21:44

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少有過或是正在長期旅居海外的民眾，時常分享人在異鄉期間，令自己魂牽夢縈、懷念不已的家鄉味。近來許多住在國外的台灣網友，在社群平台發文抱怨所在國家的高麗菜，無論自己再怎麼努力烹飪，口感仍不及在台灣常吃的高麗菜，甚至直言台灣高麗菜在全球屬於「異常好吃」的神奇存在，相關話題引發熱議。

據了解，Threads大約從今年3月初，不斷出現旅外民眾討論台灣高麗菜美味程度的貼文。起初不少網友質疑這些貼文，又是假帳號大軍故意按照特定模板來洗版Threads，直到發布相關貼文的用戶，紛紛秀出自己在國外實際生活、該國才能買到的限定品種高麗菜等照片後，這才讓「台灣高麗菜」在Threads成為熱烈話題。

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發布相關貼文的台灣用戶遍布世界各國，像日本、澳洲、美國、英國、加拿大、墨西哥、烏克蘭等。住在日本的用戶指出，日本高麗菜雖然適合生吃，但若以熱炒等方式烹飪，會難吃到想痛揍它；旅居墨西哥的民眾直言，當地高麗菜難吃到像在吃沒有味道的A4紙；住在英國的用戶則吐槽，英國高麗菜煮10幾分鐘，撈出來還能當隔熱手套。

其他網友則表示，「高麗菜只有分台灣高麗菜與其他」、「然後就會有舔共踐觸，要把技術或菜苗賣給共匪」、「台灣的高麗菜才是世界奇觀，去過其它國家才知道的事實」「台灣高麗菜應該要單獨命名，根本不是同一個物種」、「國外繞一圈，才發現台灣的農產品根本是外星產品」、「吃遍了不下世界上30個國家的高麗菜，真的就真正台灣高山高麗菜最好吃，那種清甜爽脆，真的只有我們台灣人最懂！」。

另有人指出，事實上台灣常吃到的高麗菜品種，是從源自日本的「初秋」改良而成，據稱該品種被培育出來後，不受日本人歡迎而被外銷到台灣，沒想到被台灣人投入大量時間、精力，慢慢培育成讓人吃了讚不絕口的存在。也有網友直言，高麗菜「本來就很難吃」，不是哪個國家都是，因此願意花時間培育改良的台灣農民，真的很偉大。

此外，還有一些台灣網友分享曾向外國親朋好友、同學老師或工作同事提到「喜歡吃高麗菜」，竟把對方嚇得不輕，以為他們被家人不當虐待，直到後來才得知，「高麗菜很好吃」這件事並非全球各國的常識，算是旅外後才會實際體驗到文化差異之一。

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