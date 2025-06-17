日本米荒 彰化糧商提前產地收購 跨國搶攻超市商機

彰化一期稻作收割，農民期待好價格。（記者顏宏駿攝）

2025/06/17 13:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕日本面臨30年來最嚴重的「米荒」，米價不斷上漲， 5公斤包裝米價格，從去年8月2600日圓（約新台幣545元），到今年6月飆漲到4500日圓（約新台幣900元），漲幅達6成5。當地有連鎖超市到台灣下訂單，促使台灣大糧商提前到產地收購稻穀。

彰化縣本週進入收割期，溪州鄉溼稻穀每百公斤收購價為1170元，比去年同期1050元至1060元高出約一成，溪州稻米產銷班長葉豐端說，這種價格相當難得，平均一分可收約2萬元，稻農已經很久沒有遇到如此行情，更何況收割期才剛開始，接下來若天氣炎熱，價格可能再提高。他說，往年民間糧商收購都「跚跚來遲」，今年一反常態，剛收割就到產地收購，聽說主要原因是「日本大缺米」。

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彰化某糧商表示，台灣粳米的躉售價每公斤才約新台幣45元，而日本超市包裝米每公斤已飆到新台幣180元，台、日兩地價格落差頗大，但並非人人可吃到這塊肉，日本是全世界對米保護手段最高國家，光農藥檢測就有608項，並不是到產地隨便收購就能外銷到日本，糧商一定要有完善的檢驗設備，他們則有自己的契作稻農，多年下來稻農養成良好的種植習慣，不會使用日方不允許的農藥。

糧商表示，跟去年相較，今年他們外銷日本的稻米成長至少3成，這是「契機」，因為過去他們大都銷給團膳機構、醫院、學校，無法凸顯「台灣米」的價值，如果能打進超市，可標榜「台灣米」建立品牌價值，打開末端的行銷通路。

糧商還說，日本消費者很重視品種米，但台灣的農民種植的稻米品種多樣，台灣米銷到日本只能標註「複數原料米」，這讓日本消費者對台灣米認識度低，市場推廣難度倍增。

他說，台灣稻米具國際競爭力，台灣米跟日本米品質和口感都相近，應趁日本米荒之際，打造「台灣好米」形象，不走業務通路，直接進入超市、家庭末端市場，提高產品價值，讓農民與業者獲利。這需要米商和稻農共同合作，才能創造共贏。

彰化一期稻作收割，糧商「超前部署」，迅速到產地收購稻穀。（記者顏宏駿攝）

彰化一期稻作收割，糧商收購價格較往年提高1成。（記者顏宏駿攝）

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