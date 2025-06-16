暑假看「富邦悍將」借循環杯 抽「AI女神」李珠珢應援毛巾

「職棒循環杯」活動也將在暑假期間登場，只要在7、8月的每周六、日，在富邦悍將新莊棒球場主場賽事，借用「職棒循環杯」並成功歸還者，還可抽富邦悍將啦啦隊成員「AI女神」李珠珢的應援毛巾。（新北環保局提供）

2025/06/16 11:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環保局與富邦悍將棒球隊合作，在暑假期間（7、8月）每周六、日在新莊棒球場主場賽事，前40名使用環保杯與循環杯可獲得10元折扣，借用「職棒循環杯」並成功歸還者，還可抽富邦悍將啦啦隊成員「AI女神」李珠珢的應援毛巾。

另外，新北環保局與國賓影城合作，在新北3處國賓影城（新莊晶冠、淡水禮萊、林口昕境）自備環保杯購買飲料者，不限名額皆可享有每杯折扣10元優惠，借用影城循環杯並成功歸還者，還可抽國賓影城全台通用電影票。

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市府環保局表示，今年暑假期間推出「暑假強檔『來新北喝這杯』國賓獨家上映」，6月16日至30日，民眾到臉書粉專「新北i環保」活動貼文留言與分享，可參加台灣電影票抽獎，共50組、每組2張；7月1日至9月15日每周六日，民眾至新北3處國賓影城消費，在影城內歸還循環杯並上傳指定照片，可參加可參加國賓影城全台電影票抽獎，共90組、每組2張。

環保局指出，「職棒循環杯」活動暑假登場，7、8月的每周六、日在富邦悍將新莊棒球場主場賽事使用循環杯，同樣享有10元折扣，並於歸還循環杯時，掃描QR code於指定網站填寫抽獎資料，還可抽李珠珢應援毛巾。活動詳情可至臉書粉專「新北i環保」或活動網站查詢。

「職棒循環杯」活動只要借用並歸還循環杯還可抽韓籍啦啦隊成員李珠珢應援毛巾。（新北環保局提供）

歡迎民眾來影城使用「新北Ucup」循環杯，一同響應不塑消費行為。（新北環保局提供）

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