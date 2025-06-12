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    拜拜請早！鹿港城隍廟晚上不開了 主委嘆1原因徵不到人

    鹿港城隍廟平日下午5點就關廟門，假日延長到7點，原因是請不到人。（記者劉曉欣攝）

    鹿港城隍廟平日下午5點就關廟門，假日延長到7點，原因是請不到人。（記者劉曉欣攝）

    2025/06/12 17:21

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕要拜拜卻吃閉門羹？彰化縣定古蹟鹿港城隍廟，有民眾近日傍晚要去拜拜，竟發現城隍廟廟才下午5點就關廟門，大吃一驚！該廟主委施永傳表示，因為請不到人，面試者一聽到假日要上班就不來了，所以只好平日開放到下午5點，星期五、六、日開放到晚間7點。

    施永傳說，鹿港城隍廟位於鹿港鎮最熱鬧的中山路上，以往都是從早就開廟門，一直到晚間8、9點才會關廟門，但隨著資深員工陸續退休，貼出公告要徵人，月薪給到35000元，也有勞健保，還是找不到人，因為，面試者只要一聽到「星期五、六、日」要上班，8成就都打退堂鼓。

    施永傳強調，原本以為應徵者不來上班是因為嫌薪水太少的關係，但許多人則是反應「不是錢的問題」，而是因為假日不能休假「就會沒有朋友」、「家庭生活」，或是「沒辦法出國」。因此，目前也會採取彈性作為，員工要假日家族聚餐或是旅遊，也可以排休請假。

    施永傳表示，目前城隍廟員工有7人，以往鹿港城隍廟員工上班制，從早上6點開放到晚間9點，採取「做1休1」，後來就改為週休2日，但每星期休假必須配合排在星期一到星期四，因為星期五、六、日的參拜人潮較多，同時廟方也有安排讓民眾問事，由於欠缺人手，只好晚間不再開放，平日開放時間為早上8點到下午5點，假日或是神明慶典則延長到晚間7點。

    不過，由於想來拜拜卻撲空的民眾太多了，鹿港城隍廟在內外都張貼多張公告。施永傳說，有的宮廟晚間是由保全負責巡邏，有的則是聯合幾間宮廟一起出錢請專人來負責關廟門，城隍廟在人手不足下，只能請信眾早一點來拜拜，晚上就不要來了。

    鹿港城隍廟晚上不開放被太多人關切，乾脆直接貼公告，並貼上徵人啟事。（記者劉曉欣攝）

    鹿港城隍廟晚上不開放被太多人關切，乾脆直接貼公告，並貼上徵人啟事。（記者劉曉欣攝）

    鹿港城隍廟是彰化縣的縣定古蹟，也在鹿港中山路的鬧區。（記者劉曉欣攝）

    鹿港城隍廟是彰化縣的縣定古蹟，也在鹿港中山路的鬧區。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮城隍廟歷史悠久，香火鼎盛。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮城隍廟歷史悠久，香火鼎盛。（記者劉曉欣攝）

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