竹市晶品城荒廢2年無動靜 民進黨團：市府包庇業者擺爛

新竹市晶品城荒廢2年無動靜，市議會民進黨團認為市府助長晶品城上演鬧劇騙局，且包庇業者擺爛。（記者洪美秀攝）

2025/06/12 16:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站前晶品城歇業近2年，至今仍無改裝動靜，市議會民進黨議員劉康彥抨擊市府放任晶品城商場荒廢2年，不但未改裝也未轉型，反決定做回商場，根本是一場鬧劇和騙局。市府包庇業者恣意妄為，更對舊城區復興束手無策，涉貪停職的高虹安擔憂被罷免，把反罷免總部設在晶品城護城河旁，是自曝其短。

劉康彥說，代理市長邱臣遠曾承諾，晶品城「轉型」是市府的一貫態度，怎知轉型結果又回到原點做商場。質疑既然做商場，業者為何毀約趕走原攤商，還強調經審慎評估後，「轉型實為必要之路」。從頭到尾否定晶品城BOT精神的是市政府，市府幫忙背書的業者，縱容其玩弄市府財產，損害市民使用公共空間的權益。

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議員曾資程也說，高虹安選前承諾活化老城區，打造東門與中正台商圈新風貌，但執政近3年成效有限，不僅空店率反升。據調查，民族路、中正路、大同路等街區店面空置率逼近3成，與市府口中的「再造」顯不相符。老城區曾為新竹最熱鬧商圈，如今卻商機凋零。另市府推行的「觀光巴士」耗資420萬元，搭乘率卻極低，連連假期間乘客也不到10人，導覽與動線亦缺吸引力。

議員施乃如表示，市府對舊城區再生毫無全盤思考。南門市場作為火車站旁重要文化場域，2年來工程封圍、動線中斷，至今未見明確規劃，市府說不清、做不到。更嚴重的是，中央預計投入上百億的新竹大車站計畫也被市府擱置。

說要推動觀光，但新竹火車站的旅遊服務中心，本應提供景點資訊，擺滿停職市長高虹安的政績文宣。證明市府是用資源搞政治，為停職市長反罷免造勢，籲市民三階投票投同意，罷掉高虹安團隊。

市府交通處表示，晶品城閉館後，原規劃轉型為社會福利、長期照護等方向，經審慎評估並考量多方因素後，已在今年3月向市府申請目標變更為原商場使用，目前民間機構正與潛在廠商洽談合作中。另有關土地租金與權利金繳納部分，114年應繳納的固定權利金為600萬元，至今尚未繳納，已依契約啟動每日扣罰2萬元的違約金計罰程序，會持續督促業者加速商場重新開幕，活絡商圈。

新竹市晶品城荒廢2年無動靜，市議會民進黨團認為市府助長晶品城上演鬧劇騙局，且包庇業者擺爛。（記者洪美秀攝）

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