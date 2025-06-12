草嶺萬年峽谷步道險象環生 縣府：已請開廠商搶修

古坑草嶺萬年峽谷鬼斧神工自然景觀，令遊客讚嘆。（民眾提供）

2025/06/12 12:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林古坑鄉草嶺萬年峽谷鬼斧神工自然景觀吸引許多遊客造訪，縣府在2019年設置步道、觀景台，遊客發現步道設施多處損壞，甚至涼亭的木棧板腐蝕嚴重，安全堪憂。雲林縣府指出，已請開口契約廠商搶修改善，有危險之虞的設施會拉封鎖線及安全告示提醒。

草嶺萬年峽谷位在清水溪支流石鰻坑溪經過千百年沖蝕形成的Ｖ字形峽谷，長度約有5、600公尺有連續急流、水潭、壺穴及小瀑布等景觀，溪水清澈、色澤宛如玉石，鬼斧神工的自然景觀令遊客讚嘆，有台版大峽谷美譽。

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由於溪水清澈、河床岩石平坦，有部分遊客冒險進入戲水，但峽谷深不見底，岩石青苔遇水變滑，在安全考量下，縣府多年前一度在入口處以鐵皮圍籬封閉，經地方建議爭取縣府2019年打造步道及2處觀景台後開放，另古坑公所也設置一處涼亭，提供遊客休憩。

2022年因921地震中斷20多年縣道149甲線草嶺公路修復恢復全線通車，草嶺觀光人潮增加，位在149甲線旁的萬年峽谷成為必訪景點之一。

遊客指出，水泥步道靠近溪谷邊拉繩白鐵欄杆整排傾倒，鋼構的步道護欄生鏽、長滿青苔，還有涼亭的木棧地板、護欄腐壞，安全堪慮。

古坑鄉長林慧如表示，公所盤點草嶺地區步道，針對萬年峽谷步道、峭壁雄風附近的小天梯步道有損壞部分，已報請縣府修護。

縣府城鄉發展處長林長造指出，針對草嶺步道修護縣府已請開口契約廠商緊急搶修，確保遊客安全。至於亭涼等景觀工程經費高，縣府會再與公所進一步討論，目前已先拉封鎖線，會再增加告示牌提醒。

古坑草嶺萬年峽谷鬼斧神工自然景觀，令遊客讚嘆。（民眾提供）

古坑草嶺萬年峽谷觀景涼亭木造欄杆腐壞嚴重。（民眾提供）

古坑草嶺萬年峽谷觀景涼亭木造欄杆腐壞嚴重。（民眾提供）

萬年峽谷鋼構步道護欄生鏽長青苔。（民眾提供）

萬年峽谷水泥步道旁拉繩的白鐵桿整排傾倒。（民眾提供）

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