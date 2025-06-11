記取前年519淹水教訓 竹北市公所提前部署抽水機、排水溝健檢

竹北市公所今年除已提前於濱海地區預布抽水機，也針對市區排水溝全面健檢，期打造更具韌性的防洪城市。（記者廖雪茹攝）

2025/06/11 10:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前年5月19日新竹縣竹北市濱海崇義里與尚義里發生嚴重淹水，市公所因應颱風季來臨以及極端氣候帶來的強降雨，決心強化防颱、防汛機制，除已於濱海地區預布抽水機，也針對市區排水溝全面健檢，期打造更具韌性的防洪城市。

市長鄭朝方表示，2023年5月19日濱海崇義里與尚義里發生嚴重淹水，當時他才剛上任不到半年，親自到場勘災，看到家園及農作一夕之間被水淹沒，內心難以平復，也因此更加堅定他「防患未然、全面整備」的治市方向。

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鄭朝方指出，今年針對濱海地區的颱風及汛期防範工作，於3月15日即提前部署，較往年提前1個半月，將3台移動式抽水機預佈於拔子窟1號堤防，並立即啟動抽水演練，希望在真正的災情來臨時，能第一時間快速排水，爭取關鍵黃金時間，保護市民財產安全。

竹北市公所積極佈局以下措施：一、針對排水路進行清淤。二、於拔子窟1號堤防預布3組6英吋移動式抽水機，隨時待命應變。三、辦理抽水機防汛演練，模擬颱風、豪雨情境，加強臨災應對能力。四、預備300份沙包，供居民預先登記領取，提高社區自助防災能力。

鄭朝方進一步提到，除了濱海地區外，在都市計劃區的排水溝也採取「健檢」新作為。自2024年起編列500萬元預算，今年也持續編列。委託專業團隊分區進行側溝及排水系統等檢查與風險感知評估，包含清淤、混凝土塊阻塞、格柵破損、私設斜坡遮蔽排水口等問題，全面納入治理。不再僅靠裸視通報，而是主動開蓋出擊。

路側溝的巡檢計畫按照雨水下水道系統，全市共劃分10個排水分區，包含南排水、中斗崙、台科大、下斗崙、北排水、十興、六家，以及高鐵特定A、B、C等。其中「南排水分區」為竹北最早開發的老城區，排水設施較為陳舊、店家密集，因此將該區列為優先健檢區域，再逐步巡檢其他分區。

鄭朝方強調，防災不應是災後檢討，而是在災前整備。竹北市公所將持續強化市區與濱海的防洪能力，從地下排水系統到地面設備演練，打造具韌性的城市基礎環境。

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