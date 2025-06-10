大同醬油廚藝慈善大賽 全國好手6/14、6/15決戰雲林

大同醬油盃全國廚藝慈善大賽總決賽6月14、15日在斗六膨鼠森林公園登場。（記者黃淑莉攝）

2025/06/10 16:03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大同醬油盃全國廚藝慈善大賽決賽將在6月14、15日在雲林斗六市膨鼠森林公園登場，全國各區冠軍選手齊聚一堂，相互切磋廚藝，當天也有義賣活動，所得將全數捐助雲林國小合唱團出國比賽旅費。

大同醬油是雲林在地產業，已有百年歷史，這幾年積極轉型，拉近與消費者距離，舉辦第一屆大同醬油盃全國廚藝慈善大賽，大同醬油觀光工廠廠長曾少豐指出，廚藝大賽從今年2月開始在全國各地展開分區賽，總決賽有來自台中場、桃園場、雲林場、南投場及屏東場冠軍。

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曾少豐說，不同於其他廚藝大賽，總決賽有幾個特色，除每一道作品都要運用大同醬油系列產品調味，也要把雲林風土入菜，還有結合縣府推動共享自行車選手要乘騎共享自行車到指定賣場採買食材，再回到比賽場地烹煮。

斗六市長林聖爵表示，大同醬油的觀光工廠在斗六工業區，吸引許多親子遊客去踩點，這次廚藝大賽總決賽回到斗六與市公所共同推廣觀光產業及在地美食，而且活動義賣所得將全數捐給雲林國小，做為合唱團7月要前韓國濟洲島參加合唱比賽的旅費，實現孩子登山國際舞台夢想，為國爭光。

參賽選手今天在記者會現場展現廚藝。（記者黃淑莉攝）

參賽選手完成的作品色香味俱全。（記者黃淑莉攝）

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