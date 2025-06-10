頒市長獎被學生公主抱 蔣萬安讚：原來這就是萬安緊抱

蔣萬安頒發市長獎時，被石牌國中學生徐雋昊公主抱。（北市府提供）

2025/06/10 15:01

〔記者甘孟霖／台北報導〕畢業季來臨，台北市長蔣萬安8日頒發市長獎給學生，被石牌國中徐姓畢業生「公主抱」，他也在臉書分享此事。蔣萬安今（10日）赴議會備詢被媒體堵訪，他說同學們就是主角，他很願意配合，歡迎發揮創意，不過也坦言有一年比一年還激烈的感覺。

蔣萬安昨於臉書貼出今年頒發市長獎被公主抱的畫面，也笑說：「原來這就是人生第一次被公主抱的感覺......原來這就是萬安緊抱！謝謝石牌國中市長獎得主徐雋昊同學！」

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蔣萬安今受訪表示，當天徐同學一上台，就和父親將外衣脫掉留下角力服裝，當下徐同學向他說：「市長，公主抱！」他還以為是要他來抱；接著徐同學說：「市長，我抱你。」他便跳進徐同學的臂彎，他笑說非常有趣，因為是人生第一次被公主抱，覺得非常新奇，而且徐同學真的很有力氣，在抱的過程中完全沒有晃動。

蔣萬安說，市長獎頒獎他有告訴同學們，辛苦三年好不容易得到殊榮，當天的主角就是各位學生，不管是要一起Y2K、比耶、比讚、做鬼臉，都會盡量滿足同學，最重要是要謝謝同學跟家長過去這段時間的付出，也得到好的成果。

他說，接下來還有小學、高職的市長獎頒獎，也請同學發揮創意，「感覺有一年比一年越激烈的程度，所以，嗯......，我期待，但是......，同學可以發揮創意」。

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