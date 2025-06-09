綠光燈照奏效！甜菜夜蛾減害近4成 青蔥總產量增2成

農試所鳳山分所擴大綠光燈照防治害蟲甜菜夜蛾，有效降低危害近4成。（鳳試所提供）

2025/06/09 23:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農業部農試所鳳山分所開發綠光燈照守護玉荷包產業，擴大推動應用宜蘭三星蔥等產區，讓害蟲甜菜夜蛾在夜間綠光燈照下，秒變木頭人不敢亂動，有效降低危害近4成，提高總產量2成，大幅減少噴藥等成本，每分地1年2期作可增加收益近10萬元。

農業部農試所鳳山分所開發綠光燈照防治荔枝細蛾，守護高雄玉荷包荔枝產業獲好評，近年來宜蘭三星蔥因氣候異常，造成害蟲甜菜夜蛾肆虐，幼蟲藏匿蔥管啃食青蔥造成危害，尤其害蟲甜菜夜蛾潛入蔥管，不易噴藥防治，造成葉管明顯白膜或破損，造成青蔥產值降低，嚴重衝擊產業，影響農民收益。

請繼續往下閱讀...

鳳山分所副研究員方信秀發現甜菜夜蛾與荔枝細蛾同為夜行性昆蟲，夜晚活動力強，擴大推動綠光燈照應用在青蔥產區，甜菜夜蛾在夜間綠燈照射下，秒變成木頭人，發呆不敢亂動，歷經3年試驗、觀察，有效降低危害近4成。

以宜蘭三星蔥產期3個月為例，若從種植開始架設綠光燈照防治，甜菜夜蛾不會進入田區，持續應用技術到收成，將有效杜絕甜菜夜蛾，達到防治效果與生產效益，更為民眾食品安全把關。

助理研究員李香誼表示，綠光燈照技術還能促進青蔥分蘗數、葉片數各增加2成，蔥白也能增長2成，帶動總產量增加達2成。以原本每分地青蔥產量1200公斤，綠光燈照後可售產量9成，另可增產2成，收成達1296公斤；傳統方式可售產量僅6成，收成為720公斤。

李香誼指出，以每分地1作3個月為例，僅首次投入1萬5千多元架燈成本，電費1500多元，不過甜菜夜蛾降低危害近4成，並提高產量2成，噴藥次數大減至4成，扣除雇工噴藥等，防治成本下降，換算每分地增加收益近5萬元。

農試所鳳山分所擴大綠光燈照防治害蟲甜菜夜蛾，有效降低危害近4成。（鳳試所提供）

甜菜夜蛾幼蟲藏匿於蔥管，啃食青蔥造成危害。（鳳試所提供）

農試所鳳山分所開發綠光燈照可增加青蔥（右）產量2成，蔥白也能增長2成。（鳳試所提供）

甜菜夜蛾為夜行性昆蟲，夜晚活動力強。（鳳試所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法