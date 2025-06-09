控漁電共生案場釀4萬斤台灣鯛死亡 嘉縣養殖戶陳情要求廠商賠償

蔡姓養殖戶與鄰近居民表達對能源公司不滿。（記者林宜樟攝）

2025/06/09 12:53

〔記者林宜樟／嘉義報導〕泓德能源旗下新勝能源開發公司在嘉義縣義竹鄉進行漁電共生案場設置，但案場鄰近的蔡姓養殖戶投訴，他位於光電場旁的養殖場，因各種車輛、機具，發出巨大震動，導致養殖的台灣鯛大量死亡，數量達4萬斤，但業者將死魚撈捕後未說明去向，質疑是否合法去化或是遭非法掩埋，擔憂「死魚變成魚鬆」，已向警方報案，要求政府機關徹查。

泓德能源回應，已請案場營造廠商與蔡先生進行協商，因魚損數量及賠償金額雙方認知有落差，目前營造場聘請律師配合司法程序處理中；有關魚損去向，均由營造廠商處理去化，此案場目前暫停施工，公司會請營造廠商積極與蔡先生協調，有誠意解決問題。

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蔡姓養殖戶說，他在義竹鄉過路子養殖台灣鯛，新勝能源的漁電共生案場今年2月開始施做，各種車輛、機具經過產業道路，發出巨大震動，導致其台灣鯛在4月時大量死亡；當時向案場人員告知，對方派人將死魚撈捕，稱要送交檢驗，但事隔1個多月未提供檢驗報告，因他是布袋鎮民，請鎮民代表郭柏坊、新民里長蔡承佑協助與能源公司溝通，並要求業者回覆魚隻死亡檢驗結果，瞭解死魚去向，要求停工。

經濟部能源署回應，義竹漁電共生工作站已於4月29日受理此案，建議民眾備妥相關佐證資料如放養申報、購苗單據等以利後續與業者協調，工作站已請新勝公司安排協調會，持續協助民眾進行協調，民眾也可至當地鄉鎮公所申請調解委員會或是依法律制度申請訴訟；有關施工車輛、機具行經產業道路影響鄰近養殖一事，工作站已督促新勝公司應事先並妥善與周遭住戶居民溝通施工日期，避開民眾養殖期程，並於行經農業養殖區減慢車輛速度，落實敦親睦鄰原則。

嘉義縣環保局回應，已接獲蔡姓養殖戶通報，正進行調查中；縣府農業處漁業科長張建成表示，養殖水產物會因養殖環境緊迫因子而產生不利生存情形，緊迫因子包括驚嚇、疾病、密飼、水質改變等，震動是可能造成魚隻驚嚇的緊迫因子之一。

蔡承佑說，對養殖戶的訴求，能源公司未主動回覆，讓人感覺是置之不理，能源公司應主動與養殖戶聯繫，展現積極處理的態度。

蔡姓養殖戶（右二）拿出機具經過及魚隻死亡的照片。（記者林宜樟攝）

蔡姓養殖戶質疑台灣鯛死亡與漁電共生案場有關。（養殖戶提供）

蔡姓養殖戶說，營造包商人員將死亡魚隻運走，但並未告知他去向。（蔡姓養殖戶提供）

漁電共生光電案場位於蔡姓養殖戶的養殖池旁。（記者林宜樟攝）

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