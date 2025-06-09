高雄捷運黃線YC02標啟動！Y6至Y8站先期工程7月上路

Y6站周邊先期工程7月上路。（記者王榮祥攝）

2025/06/09 00:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應高雄捷運黃線 YC02標即將啟動，高市捷運局預告Y6至Y8區段將展開先期工程，近日陸續在地方舉辦說明會，預定7月上工。

黃線 YC02標範圍東自本館路與澄清路口，沿本館路往西北方到球場路後往西轉建工路，直到建工、大順路口，全長約2.77公里，規劃 Y6、Y7、Y8等3處地下站，涵蓋鳥松、三民兩區。

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捷運局近日舉辦施工說明會，簡報YC02標部分路段先期工程，內容包括路樹移植、人行道削減或拆除、臨時排水施作、道路拓寬、號誌調整等，預計7月動工。

先期施工路段有三處，分別在Y6本館路南側（汾陽路與本館路91巷間、約470公尺）、Y7球場路北側（本館路與建工路203巷間、約235公尺）、Y8建工路南側（大順路與立志街口、約304公尺），預定今年11月可完工。

市議員邱俊憲、黃香菽、何權峰均參與說明會，協助了解地方意見，議員轉述民眾關切議題包括對周邊建物與居民出入動線、交通維持與替代道路、捷運站出入口設置與規劃、沿線道路拓寬、排水與防洪系統改善等。

捷運局說明，會邀工程單位與交通局會勘，評估部分路口是否設置專用號誌與轉彎車道、十字路口臨時號誌設施、及學區路口增加交維人力配置，至於捷運站出入口因細部設計仍在整合各方意見、尚未定案。

本館路拓寬由工務局主責，市府已允諾自明年度起編列徵收與開闢預算，排水防洪系統會要求水利局與包商整合施工。

邱俊憲建議施工單位透過信箱投遞，讓交維計畫影響範圍內的住戶掌握資訊，有問題也可直接聯繫，他並感謝沿線居民體諒與配合，讓黃線順利推進！

Y7站周邊先期工程7月上路。（記者王榮祥攝）

Y8站周邊先期工程7月上路。（記者王榮祥攝）

高捷黃線YC02標啟動，Y6至Y8先期工程預計7月上路。（捷運局提供）

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