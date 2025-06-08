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    通霄荷花「相遇」火車 美景引人潮

    通霄荷花「相遇」火車，美景引人潮。（張麥斯提供）

    通霄荷花「相遇」火車，美景引人潮。（張麥斯提供）

    2025/06/08 13:49

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣通霄鎮五南里平交道旁田區，因數位地主耐心栽種荷花，加上在地攝影師張麥斯多次拍下荷花「相遇」火車美景，荷花田爆紅，成為地方景點。近期荷花生盛開，再度吸引遊客與攝影玩家。張麥斯也提醒，前往賞景請勿破壞荷花，保持環境整潔並留下通道給當地居民。

    張麥斯說，鄰近五南里鐵道平交道田區栽種不少荷花，由數位不同地主用心栽種，荷花近期綻放，已經吸引不少遊客和攝影玩家前往欣賞，除了拍下荷花田「數大便是美」景觀，也吸引人利用手機、相機捕捉荷花與鐵道列車同框畫面。

    由於台灣去年在棒球12強冠軍，台鐵以EMU800型電聯車推出彩繪列車「微笑冠軍號 - Have a Trip with Champion！」，由於每天會有班次經過通霄站，途中會與荷花田相遇，也吸引不少人搶拍。

    不過，在地民眾發現，有人為了拍下荷花與鐵道列車同框畫面竟闖入鐵軌區，只好多次提醒。

    張麥斯說，今年栽種荷花田區增加，有些田區開花期較慢，估計至7月份應該還能賞花。

    通霄荷花「相遇」火車，美景引人潮。（張麥斯提供）

    通霄荷花「相遇」火車，美景引人潮。（張麥斯提供）

    通霄荷花「相遇」火車，美景引人潮。（張麥斯提供）

    通霄荷花「相遇」火車，美景引人潮。（張麥斯提供）

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