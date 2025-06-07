中山大學畢典主打雙Al主題 校園設打卡視覺藝術成亮點

中山大學畢業典禮主打雙Al主題，校園設打卡視覺藝術成亮點。（中山大學提供）

2025/06/07 22:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕國立中山大學今（7）日舉行畢業典禮，因應全球人工智慧趨勢，今年特別將畢典主視覺設計融合「AIxAl」理念，以機器人象徵智慧與科技結合，透過虛實視野，期許畢業生能以開放的心態擁抱科技，善用創新工具，校長李志鵬期勉畢業生「AI不是洪水猛獸，而是打開想像之門的鑰匙」。

中山大學今年共有3626名畢業生，包括大學部1252人、碩士班2204人及博士班170人，學校邀請國科會主委吳誠文致詞，勉勵畢業生不畏挑戰、勇敢前行。

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吳誠文引用20世紀新儒家代表人物唐君毅的3句話勉勵畢業生，包括「志願開拓人之精神的空間，使學問之進行為可能」，期許青年立下志願與決心；「學問有五個階段－信、疑、開悟、開展、知言」，鼓勵畢業後仍需不斷鑽研探索，繼續提升學識與能力，開拓視野；最後是「人生所遭遇的命運，其價值要由自己去賦與」，提醒畢業生轉化挫折為跳板，用熱情與決心賦予生命價值與意義，甚至能改寫自己的命運。

校長李志鵬鼓勵畢業是另一段精彩旅程的起點，唯有持續學習，保持競爭力和適應力，勇於創新，讓AI成為助力，面對科技革新的浪潮，學校以「藝文與包容（Artistic & Inclusive）」、「前瞻與創新（Advanced & Innovative）」兩大主軸，敢於挑戰，快速成長迎向未來，才能不被拋下，甚至引領時代。

今年中山大學畢典另一亮點為在校園隧道口、運動場、菩提樹下、360藝文空間及海科院五處新設打卡點，邀請畢業生再次走訪熟悉角落拍照留影，回顧與懷念校園點滴。

中山大學畢業典禮主打雙Al主題，校園設打卡視覺藝術成亮點，供畢業生和家人拍照留念。（中山大學提供）

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