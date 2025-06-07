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    台鐵前董事長杜微曝「518密約」 對公司化是重要里程碑

    台鐵公司前董事長杜微今天發表新書《台鐵之戀》。（記者吳亮儀攝）

    台鐵公司前董事長杜微今天發表新書《台鐵之戀》。（記者吳亮儀攝）

    2025/06/07 16:32

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵前董事長杜微今天（7日）舉行新書《台鐵之戀》發表會，書中一個章節名為「紅眼會議與518密約」。杜微受訪時表示，這是台鐵公司化的其中一項里程碑，當時台鐵局與工會在各種溝通和協調之下，讓工會了解到台鐵公司化的走向，雙方對公司化未來經營的利基都有初步共識，因為是在5月18日舉行的秘密會議，所以叫「518密約」。

    2022年五一勞動節，台灣鐵路工會為了抗議政府強推台鐵公司化草案，發動「五一不加班」行動，導致當日台鐵停駛，旅客被迫轉搭「類火車」。這起事件讓交通部和行政院有極大壓力，最後事件落幕，沒有造成太大不便，也讓台鐵和工會進行更多協商和溝通。

    杜微今天受訪時表示，當時有很大的機會讓工會再回到談判桌上，需要各種溝通和協調，當天開會開到大半夜，也被叫紅眼會議，但這讓工會了解公司化走向，有達到初步共識，他個人認為這是公司化的一項里程碑，「當然開會過程難免激動，有拍桌大罵，幸好沒有東西飛過來」。

    杜微也笑說，他40年工作生涯都待在台鐵，自己最喜歡的車種不是最新穎的自強號列車，反而是有「蒸氣女王」稱號的CT270型蒸汽機車；最喜歡的台鐵便當不是經典的排骨便當，而是爌肉便當。

    杜微表示，40年來最喜歡的車種是有「蒸氣女王」稱號的CT270型蒸汽機車。（台鐵公司提供）

    杜微表示，40年來最喜歡的車種是有「蒸氣女王」稱號的CT270型蒸汽機車。（台鐵公司提供）

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