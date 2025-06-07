會勘原民社宅用地 侯友宜：為族人全力打造文化傳承基地

新北市長侯友宜（左三）視察樹林原住民社會住宅用地。（記者翁聿煌攝）

2025/06/07 11:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天（7日）視察位於樹林南園段的原住民族社會住宅預定地，新北市爭取中央能將這塊國有地撥交新北市，市府願意自行編列18億元經費興建，原住民行政局長林瑋茜表示，這將是「住宅法」三讀通過後，全國首座規劃興建的原住民族專屬社會住宅，預計興建3棟9層樓共130戶提供都會區原住民入住。

侯友宜表示，樹林南園段的原住民族社宅是新北市繼新店中正、三峽隆恩埔原民社宅後，打造的第3處原民專屬社宅，為落實原住民族居住正義的重要里程碑，樹林南園段原民社宅預定地面積4825平方公尺，初估工程經費加道路拓寬及徵收，總經費將近18億元，基地位置位於交通便利、生活機能完善的樹林區佳園路三段，鄰近學校及產業聚落，未來規劃將融入原住民族文化與家庭結構需求，並結合社福、教育、職能培力及社區營造等多元資源，打造貼近族人實際生活型態的住宅空間。

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侯友宜表示，新北市目前仍有5處河海濱原住民族聚落，包括鶯歌南靖、北二高、新店小碧潭、青潭及瑞芳快樂山等地，總計約185戶、400位族人，長期面臨天災威脅與居住條件不良等問題，市府持續與中央協調，推動社宅安置計畫，致力改善族人居住環境，保障基本生存與發展權益。

新北市長侯友宜（中）偕同新北市原住民議員會勘原住民社宅用地。（記者翁聿煌攝）

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