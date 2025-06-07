為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    會勘原民社宅用地 侯友宜：為族人全力打造文化傳承基地

    新北市長侯友宜（左三）視察樹林原住民社會住宅用地。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（左三）視察樹林原住民社會住宅用地。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/07 11:42

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天（7日）視察位於樹林南園段的原住民族社會住宅預定地，新北市爭取中央能將這塊國有地撥交新北市，市府願意自行編列18億元經費興建，原住民行政局長林瑋茜表示，這將是「住宅法」三讀通過後，全國首座規劃興建的原住民族專屬社會住宅，預計興建3棟9層樓共130戶提供都會區原住民入住。

    侯友宜表示，樹林南園段的原住民族社宅是新北市繼新店中正、三峽隆恩埔原民社宅後，打造的第3處原民專屬社宅，為落實原住民族居住正義的重要里程碑，樹林南園段原民社宅預定地面積4825平方公尺，初估工程經費加道路拓寬及徵收，總經費將近18億元，基地位置位於交通便利、生活機能完善的樹林區佳園路三段，鄰近學校及產業聚落，未來規劃將融入原住民族文化與家庭結構需求，並結合社福、教育、職能培力及社區營造等多元資源，打造貼近族人實際生活型態的住宅空間。

    侯友宜表示，新北市目前仍有5處河海濱原住民族聚落，包括鶯歌南靖、北二高、新店小碧潭、青潭及瑞芳快樂山等地，總計約185戶、400位族人，長期面臨天災威脅與居住條件不良等問題，市府持續與中央協調，推動社宅安置計畫，致力改善族人居住環境，保障基本生存與發展權益。

    新北市長侯友宜（中）偕同新北市原住民議員會勘原住民社宅用地。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（中）偕同新北市原住民議員會勘原住民社宅用地。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播