高雄機車肇事傷亡率8成 「防禦駕駛」要訣看圖秒懂

防禦駕駛要訣。（取自高市交通局官網）

2025/06/06 18:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市交通局統計發現參加機車駕訓班，違規風險降低64%，事故風險降低51%，有鑑於高雄機車使用率高逾6成，機車交通事故傷亡率更高達8成，騎乘機車又是俗稱「肉包鐵」，交通局編製「機車安全教戰守則」，透過圖像化及系統化的繪圖，教導如何防禦駕駛等觀念。

高雄市機車使用率高，18-24歲族群初領駕照上路，據113年統計死傷事故件數占18%，為降低機車肇事率，交通局特別針對此族群，設計內容淺顯易懂，以漫畫風格圖文並茂的手冊，強調實用技巧與常見風險的應對方式，完成「機車安全教戰守則」編製。

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文案內容包括機車正確超車，如何停讓行人，配戴安全帽注意事項，以及胎紋檢查、防禦駕駛，遇到大型車輛如何注意內輪差，透過圖像化及系統化的繪圖，建立機車族群安全的防禦駕駛觀念，並養成停讓行人及不從右側超車的正確觀念等。

交通局指出，速度管理很重要，千萬不要超出自己能力範圍及僥倖心態騎車，六、七月是畢業季及暑假，將透過電子通路傳播至高中職及大專院校，結合交通安全宣導課程，強化機車騎士「行人優先」與「主動防禦」的駕駛觀念，減少事故發生，提升用路安全。

此外，今年交通部還有推出道路駕駛訓練3.0，考照前持學習駕照參加訓練課程，完成即可獲得2500元補助，民眾最多可領取3800元補助，補助細節與駕訓班資訊可於監理服務網洽詢，交通安全並非僅是遵守交通規則，更是對自己與他人生命的尊重，從自身做起、教育扎根，才能打造更安全友善的道路環境。

防禦駕駛要訣。（取自高市交通局官網）

防禦駕駛要訣。（交通局提供）

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