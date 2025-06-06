注意！台南白河、後壁、東山最新測速取締路段公布

行經限速路段要注意警方取締，遵守速限規範。（圖由白河分局提供）

2025/06/06 13:01

〔記者楊金城／台南報導〕台南白河警分局今天（6日）公布最新測速取締路段，包括後壁、東山及白河區聯外、山區道路，即日起採不特定時段、機動取締超速。

取締路段、地點和最高速限如下：

一、東山（含東原）地區：市道174線44.9km（時速50km）、南314線6.65km頂窩路段（時速60）。

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二、後壁地區：台1線278.55km，近八掌溪橋路段（時速70）、台1線287.72km，安溪寮路段（時速70）、台1線284.2km，後壁高中路段（時速50）、市道172甲線1.94km，後壁路段（時速60）、市道172線26.9km~28.75km，本協路段（時速60）、南80線1.5km，竹圍後及鹽水汫水路段（時速50）。

三、白河（含關子嶺）地區：市道165線10.54km，三間厝路段（時速60）、市道172線30.2km，下秀祐路段（時速50）、市道172線33.2km，糞箕湖路段（時速60）、市道172線35.95km，虎山路段（時速60）、咖啡公路市道175線6.58~6.88km，南寮路段（時速50）。

白河分局呼籲駕駛人，上述主要及聯外道路沿線，均有社區庄頭居民出入或學生通學穿越，行車務必隨時注意路況、減少速差，遵守道路速限標誌標字及「警52」警告標誌，不僅能省荷包，並降低交通意外的風險。

行經限速路段要注意警方取締，遵守速限規範。（圖由白河分局提供）

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