「侏羅紀世界」現身苑裡！全台最大恐龍稻田彩繪登場

稻秧勾勒出電影經典LOGO與恐龍圖騰。（圖由苑裡鎮農會提供）

2025/06/05 08:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮農會稻田彩繪技術知名，獲環球影業青睞，為即將於7月2日上映的電影「侏羅紀世界：重生」宣傳，雙方合作在苑裡農會藺草文化館旁稻田，勾勒出電影經典LOGO與恐龍圖騰，即日起到7月13日開放民眾參觀。

苑裡鎮農會表示，環球影業攜手苗栗苑裡農會，共同在農會藺草文化館（苗栗縣苑裡鎮彎麗路99號）旁打造全台最大「侏羅紀世界：重生」主題稻田藝術。

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這片稻田彩繪面積高達2700平方公尺，歷經5個月的規劃與耕耘，從1月展開計畫、2月土地整地、3月播種，到5月終於完整呈現，以超過3萬5000株稻秧勾勒出電影經典LOGO與恐龍圖騰，成為結合電影元素與農業特色的全新打卡熱點。

苑裡鎮農會表示，「侏羅紀世界：重生」主題稻田藝術即日起到7月13日開放參觀，現場設有觀景平台，歡迎大家親臨現場，沉浸在稻浪間，一同感受極致的磅礡氣勢。

苑裡鎮稻作面積為全苗栗縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點，早期以十二生肖為主題，近年來圖形多樣化，包括媽祖、耶誕老人、麋鹿、石虎、黃色小鴨等都曾入題，廣受好評。

環球影業攜手苗栗苑裡農會，共同在農會藺草文化館（苗栗縣苑裡鎮彎麗路99號）旁打造全台最大「侏羅紀世界：重生」主題稻田藝術。（圖由苑裡鎮農會提供）

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