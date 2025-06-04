桃機第三跑道加速進度 提環差增施工面積為300公頃

桃園國際機場增建第三跑道與相關建設，重新研擬施工規劃與面積，最大增至300公頃，向環境部提環境差異分析報告審議，經委員討論，要求補充挖除埤塘底泥後影響的碳儲存量等數據，決議通過該環差。（記者吳柏軒攝）

2025/06/04 17:19

〔記者吳柏軒／台北報導〕桃園國際機場增建第三跑道與相關建設，規劃723公頃工程面積，因全區用地取得期程調整與擴大現地材料應用等，故重新研擬施工規劃與面積，向環境部申請環境差異分析報告審核，施工面積從100公頃增為300公頃；環評委員關注施工期開挖埤塘底泥造成的碳匯流失，要求深入研究，今下午正式通過環差。

桃機公司今（4日）至環境部參加環評大會，提報「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書第3次環境差異分析報告」，並指出該計畫是桃園航空城區域計畫一環，負責開發桃機第三跑道及相關設施、新貨運站、衛星廊廳、西北維修區等，共計723公頃，2020年通過環評。

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桃機公司提第三跑道環評的第3次環差，主要是針對配合用地交付時程及工程推進，重新調整施工安排，依工程特性分3期、提出作業面積需求，並規劃各期施工面積上限；預計2026年全區交付，第一期零星施工區作業150公頃、裸露110公頃，第二期跑滑道工程施工作業300公頃、裸露195公頃，第三期其他設施的施工作業150公頃、裸露110公頃。若與過去的最大施工作業100公頃、裸露60公頃相比，這次環差增加許多。

另，這次環差內容也包含：達節能減碳及永續發展，擴大現地材料再利用，以減少廢棄物及新購材料的運輸，以及回應地方⺠眾希望加速施工、降低工程影響時間。但計畫範圍內包含3口埤塘，而工程2023年9月開工，已有1口處理完，剩下2口面積約32公頃，預估底泥30萬立方公尺，將挖除曝曬、混和原土後再利用。

環境部環評大會中，各專家針對該工程提出各種環境影響問題，其中便鎖定底泥挖除後的碳匯流失，指出因攪動恐致溫室氣體排放，土壤有機碳的損失，雖目前國內尚無研究，但埤塘底泥有多少碳現有標準量測方法可計算，要求開發單位說明30萬立方公尺底泥的碳儲存量。

另，環評委員也同步要求埤塘翻曬之前，進行一次底泥的重金屬含量檢測，包含砷、鎘、鉻、銅、鉛、鋅、鎳、汞等，若超過土壤污染管制標準，則不得作為植栽覆土使用。以及要求將各委員及國土管理署、桃園市水利局等意見進行回覆，下午經討論後決議，通過桃機這次第3跑道環差。

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